La historia de la mayor apuesta de la carrera de Benjamin Franklin se explora en la serie de Apple TV+ producida y protagonizada por Michael Douglas, ganador de los premios de la Academia, Emmy y AFI Lifetime Achievement Award. “Franklin” es un drama biográfico que sigue al científico, que a la edad de 70 años y sin ninguna formación diplomática, convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento democrático de Estados Unidos. Si quieres conocer cuántos episodios tiene la nueva ficción y cuándo se estrenarán, a continuación, te comparto estos y otros datos importantes.

El rodaje de los ocho episodios de la serie basada en el libro de la ganadora del Premio Pulitzer Stacy Schiff, “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America”, comenzó en junio de 2022 en Versalles. Además de Douglas, el equipo creativo incluye al escritor y productor Kirk Ellis, al escritor y productor ejecutivo Howard Korder, y al director Tim Van Patten.

“Franklin” cuenta con un elenco principal conformado por Noah Jupe, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Ludivine Sagnier, Eddie Marsan, Assaad Bouab, Jeanne Balibar y Theodore Pellerin.

Michael Douglas interpreta al que se convertirá en el padre fundador de los Estados Unidos en la serie "Franklin" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO VER “FRANKLIN”?

Los tres primeros episodios de “Franklin” se estrenarán en Apple TV+ el 12 de abril de 2024, mientras que los otros cinco capítulos se lanzarán los siguientes viernes hasta el 17 de mayo.

Por lo tanto, para ver la miniserie biográfica solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “FRANKLIN”

Episodio 1: A Troublesome Visitor: 12 de abril de 2024

Episodio 2: Welcome, Mischief: 12 de abril de 2024

Episodio 3: Pride and Gout: 12 de abril de 2024

Episodio 4: 19 de abril de 2024

Episodio 5: 26 de abril de 2024

Episodio 6: 3 de mayo de 2024

Episodio 7: 10 de mayo de 2024

Episodio 8: 17 de mayo de 2024

TRÁILER DE “FRANKLIN”

¿DE QUÉ TRATA “FRANKLIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, “en diciembre de 1776, Benjamin Franklin se hace mundialmente famoso por sus experimentos eléctricos. Pero su pasión y poder se ponen a prueba cuando se embarca en una misión secreta a Francia, con el destino de la independencia estadounidense en juego”.

“A los 70 años, sin ninguna formación diplomática, Franklin convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento democrático de Estados Unidos. En virtud de su fama, carisma e ingenio, Franklin superó a los espías británicos, a los informantes franceses y a sus colegas hostiles para diseñar la alianza franco-estadounidense de 1778 y el tratado de paz con Inglaterra en 1783.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “FRANKLIN”

Michael Douglas como Benjamin Franklin

Noah Jupe como William Temple Franklin

Marc Duret como Monsieur Brillon

Ludivine Sagnier como Anne Louise Brillon de Jouy

Thibault de Montalembert como Charles Gravier, comte de Vergennes

Daniel Mays como Edward Bancroft

Assaad Bouab como Pierre Beaumarchais

Eddie Marsan como John Adams

Jeanne Balibar como Anne-Catherine de Ligniville, Madame Helvétius

Théodore Pellerin como Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette

John Hollingworth como David Murray, Lord Stormont

Jack Archer como Thomas Grenville

Michael Douglas como Benjamin Franklin y Noah Jupe como William Temple Franklin en la serie biográfica "Franklin" (Foto: Apple TV+)