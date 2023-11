Actualmente, hay tantas opciones de series y películas como estrellas en el cielo. Algo que no deja de tener éxito son las franquicias, las cuales se aprovechan de la base de fanáticos que crea las primeras entregas. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, pues es este mismo público el que va a exigir que cada nueva edición sea igual de buena o mejor que la anterior. Una premisa que es más fácil decir que hacer y así lo demuestran las sagas que les vamos a presentar a continuación, las cuales tuvieron finales decepcionantes.

Hay franquicias que han cerrado de forma redonda sus historias, como “Harry Potter”, “Los juegos del hambre”, “Crepúsculo”, “Volver al futuro” y muchas más.

Sin embargo, hay otros intentos cuyos finales generaron muchas críticas, se extendieron más de lo necesario o, en el peor de los casos, fueron cancelados antes de haber tenido la oportunidad de contar sus historias hasta la conclusión.

LAS FRANQUICIAS PELÍCULAS CON DECEPCIONANTES FINALES

1. “Las crónicas de Narnia”

“Las crónicas de Narnia” es uno de los casos de Hollywood en los que se intentó, de forma fallida, adaptar una famosa saga de libro que ya tenía años en el mercado. Para colmo, ni siquiera se pudo completar, lo que dejó la historia de C.S. Lewis a la mitad.

Aunque las dos primeras películas (“El león, la bruja y el ropero” y “El príncipe Caspian”) fueron un éxito, el mal trabajo realizado por el director Michael Apted y los guionistas Christopher Markus, Stephen McFeely y Michael Petroni en plasmar “La travesía del viajero del Alba” fue el inicio del final.

La producción de “El sobrino del mago” empezó,pero en el 2011, pero el contrato de derechos de C.S. Lewis con Walden Media expiró y la compañía optó por no renovarlo.

No obstante, puede que la esperanza de los fanáticos de este clásico de fantasía todavía no está perdida, pues Netflix realizará una nueva adaptación de la obra. No podemos esperar y solo rogamos con que esta vez, le haga justicia. Incluso si el propio final de los libros en “La última batalla” haya generado mucho debate.

2. “Percy Jackson”

De la misma forma, “Percy Jackson” es la adaptación de las populares novelas de Rick Riodan. En esta ocasión la adaptación estuvo a cargo de 20th Century Fox, estudio que solo fue capaz de realizar dos películas de las cinco planificadas.

La primera película, “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief” (2010), fue dirigida por Chris Columbus, mientras que la segunda entrega, “Percy Jackson: Sea of Monsters” (2013) fue dirigida por Thor Freudenthal.

¿Cuál era el problema? La franquicia cinematográfica de “Percy Jackson” se desvió mucho del material original. Aunque las aventuras de Percy, Annabeth y Grover quedaron pendientes, Netflix nuevamente tomará la posta con una nueva serie.

3 “The Mortal Instruments”

La historia se vuelve a repetir con “The Mortal Instruments: City of Bones” (2013), inspirado en el primer libro de la saga de libros best-seller de Cassandra Clare. La primera mitad empieza bien: conocemos a Clary cuando todavía vivía como una humana común y corriente, su amistad con Simon, su encuentro con Jace y el resto de Cazadores de Sombras, así como el descubrir el maravilloso mundo fantástico que se ocultaba a plena vista.

Sin embargo, cuando el drama alrededor de Valentine empieza a desarrollarse, todo va en caída e incluido hacen spoilers de información muy importante que no es revelada hasta uno o dos libros después. ¿El resultado? “Los Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso” fue un fracaso tanto en cines como en la crítica.

Como si fuera poco, volvió a hacerse un intento con una serie de televisión para Freeform en 2016 y luego fue lanzada también por Netflix. Sin embargo, parece que hay algo muy complejo en la historia de Cassandra Clare que los guionistas de Hollywood no logran descifrar, pues la serie fue incluso peor que la película.

4. “El padrino”

“El padrino” es, probablemente, una de las películas de culto más queridas y conocidas por los fanáticos del cine. El trabajo de Francis Ford Coppola para adaptar la novela de Mario Puzo fue impecable y, puede que haya ayudado que el autor fue uno de los guionistas.

Sin embargo, aunque “El padrino” (1972) y “El padrino II” (1974) son consideradas una de las mejores cintas de la historia del cine, la parte 3 (1990) recibió muchas críticas por la participación de Sofía Coppola en el rol principal de Mary Corleone y la importancia que se dio a su romance con su primo, Vincent Corleone, así como el inesperado final de la película.

Además, se tenía planificada hacer una cuarta película sobre lo que sucedía después con Vicent y su reinado como el nuevo capo de la familia. Según Coppola, Puzo había compuesto un borrador alternando entre el reinado de Vincent como jefe y los “años felices” de 1926-1939; pasajes de la novela original que no se incorporaron previamente a las historias de la película. Leonardo DiCaprio, Luis Guzmán, Ray Liotta y el propio García expresaron interés en la película. Sin embargo, este proyecto ha permanecido inactivo desde la muerte de Puzo en 1999.

5. “Rápidos y Furiosos”

“Rápidos y Furiosos” no se basa en ningún libro, pero es el típico caso de que, mientras más alargas innecesariamente una saga, más la arruinas. Hasta el momento, la franquicia tiene diez películas y, debatiblemente, tan solo la mitad vale la pena.

Lo que empezó como un simple grupo de ladrones de computadores y amantes de las carreras en la primera entrega en 2001, se ha desfigurado en un equipo de pseudo superhéroes al volante y expertos en artes marciales que son la única opción para salvar al mundo, una y otra vez.

Además, constantemente matan y reviven personajes. Y si eso no es posible porque los actores se rehusan a volver, introducen a nuevas caras que son familiares perdidos o explican su participación con un pequeño flashback que muestran que estuvieron allí todo este tiempo. Se los rogamos Universal, dejen de hacer más películas de “Rápidos y furiosos”.