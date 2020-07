Desde su aparición, en 2013, “Frozen” se convirtió en una de las películas preferidas de Disney. Con la secuela Frozen 2, el título y sus personajes inundaron los hogares del mundo con mucho amor y fantasía.

“Frozen” cuenta la historia de las hermanas Elsa (Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell), la primera tiene habilidades mágicas, y cuando sus poderes se exponen al mundo, ella inicia un invierno eterno en todo el reino de Arendelle, y depende de Anna salvar a todos, incluida a su propia hermana.

Además de la fascinante historia, el título de Disney también logró conquistar a todos con sus canciones; la más famosa sin duda es ‘Let it Go’ (‘Libre soy’, traducida al español). De hecho el tema es ganadora del Óscar a la mejor canción original en 2014. Otra que también gustó mucho es ‘Do You Want to Build a Snowman?’ (‘¿Y si hacemos un muñeco?’, en español).

Detrás de este último tema, ‘Do You Want to Build a Snowman?’, existe una historia que muy pocos conocen. Screen Rant recogió las confesiones de Josh Gad, actor que le puso la voz a Olaf, quien habló al respecto. A continuación todos los detalles.

LA HISTORIA DETRÁS DE ‘¿Y SI HACEMOS UN MUÑECO?’

Como la mayoría de las películas de Disney, “Frozen” es mejor conocida por su banda sonora pegajosa. Si bien ‘Let It Go’ es su canción más popular, la película tiene muchos otros éxitos, incluyendo ‘Do You Want to Build a Snowman?’ (‘¿Y si hacemos un muñeco?’).

En la película, la escuchamos al comienzo de la historia, cuando nos muestra el deterioro de la relación de Anna y Elsa a medida que crecen y se separan. El tema hoy en día es una gran referencia de la cultura pop; sin embargo, inicialmente no se incluyó en el corte final de “Frozen”.

Josh Gad, apareció recientemente en Couch Surfing de PeopleTV y compartió un dato interesante sobre esta icónica canción. De acuerdo con el actor, las primeras proyecciones de prueba para la película fueron “un desastre” y los compositores, Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, buscaron remediarlo con un “momento en el que realmente veamos el afecto de las hermanas” . Eso fue lo que derivó en ‘¿Y si hacemos un muñeco?’. Gad dijo: “Lo dejé ahí como un ‘Creo que dimos en el blanco’”.

Ahora es difícil imaginar “Frozen” sin esa canción, pues juega un papel fundamental tanto en la trama como en las vidas de Elsa y Anna.

En 2019, “Frozen 2” intentó replicar el éxito de la primera película en cuanto a su banda sonora, incluso algunas de las mejores canciones casi quedan fuera. El tema ‘Show Yourself’ de Elsa casi fue eliminado del corte final de la secuela, pero decisión incluirla.

Si bien ninguna de las canciones de “Frozen 2” se acercó a la popularidad de ‘Let It Go’, tuvo varias canciones memorables.

