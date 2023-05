“FUBAR” (“Fucked Up Beyond All Repair/Recognition”), comedia de acción de Netflix creada por Nick Santora y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, se estrenó recién el 25 de mayo de 2023, pero los usuarios de la popular plataforma de streaming ya preguntan por una segunda entrega.

La serie codirigida por Phil Abraham cuenta con un elenco conformado por Schwarzenegger, Mónica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio y Gabriel Luna.

En los primeros ocho episodios de “FUBAR”, Luke Brunner y su hija Emma, quienes se han mentido durante años, descubren que ambos trabajan para la CIA, así que una operación encubierta de por sí peligrosa se convierte en un enredado asunto familiar. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“FUBAR”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la comedia de acción, pero por lo visto en el último capítulo, las aventuras de Luke y Emma Brunner podrían continuar en una nueva tanda de episodios, sobre todo, porque ahora tienen más de un enemigo.

Al final de la primera temporada de “FUBER”, con el reloj en contra, Luke y Emma toman decisiones difíciles para acabar con la misión y sobrevivir. Sin embargo, un gran día para la familia Brunner se sale de control, debido a que un enemigo que pensaban estaba muerto regresa.

Aunque padre e hija logran deshacerse del peligro, su familia y sus seres queridos ya no están a salvo, ya que la identidad de ambos agentes ha sido revelada a otros criminales, que no dudarán en destruirlos. ¿Qué pasará con Luke y Emma? ¿Luke recuperará a Tally? ¿Emma tomará una decisión entre Carter y Aldon?

Arnold Schwarzenegger y Monica Barbaro tampoco han revelado nada respecto a una nueva temporada de “FUBAR”, pero de confirmarse, ambos sin duda, tienen que ser parte del proyecto para asegurar un buen resultado.

¿Qué pasará con Emma y Luke Brunner en una segunda temporada de "FUBAR"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “FUBAR”?

“FUBAR” está disponible en Netflix desde el 25 de mayo de 2023, por lo tanto, para ver la serie de Arnold Schwarzenegger solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.