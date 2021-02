Aunque “Selena, la serie” cuenta la historia de Selena Quintanilla, desde el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina de la música tex-mex, a lo largo de los nueve episodios de la primera temporada también nos muestra a las personas que la ayudaron al alcanzar el éxito, principalmente los miembros de su familia. Uno de ellos es A.B. Quintanilla, hermano de la intérprete tejana, cuyo papel fue interpretado por Gabriel Chavarria.

En la ficción, él toca la guitarra y el bajo, y junto con sus hermanas Selena y Suzette, y su padre Abraham, formaron la banda “Selena y Los Dinos”. Además, de convertirse en el productor musical de Selena, coescribió los éxitos “Como la flor” y “Amor prohibido”, y ayudó a producir “Cómo te extraño”. Debido al buen desempeño del actor en dicho papel, te damos a conocer 10 cosas sobre él.

El actor se mostró agradecido por formar parte del elenco de "Selena, la serie". (Foto: Netflix)

1. ¿Dónde nació?

Gabriel Chavarria es un actor hondureño-estadounidense que nació en Filadelfia, Estados Unidos, de padres hondureños.

2. ¿Cuándo nació?

El actor nació el 29 de abril de 1989; es decir, actualmente tiene 31 años.

3. ¿Cuándo debutó como actor?

Chavarria debutó en el mundo de la actuación cuando tenía 17 años, en 2007, en la película dramática “Freedom Writers”, donde interpretó a Tito.

El joven actor se desempeñó tanto en cine como televisión. (Foto: Gabriel Chavarria / Instagram)

4. ¿En qué otra película participó?

El año 2011, Gabriel Chavarria formó parte del elenco de la película “A Better Life”, en la que dio vida a Ramón.

5. ¿Cuándo debutó en televisión?

En televisión, él se une a la serie “East Los High” interpretando a Jacob Aguilar desde su estreno en 2013.

En sus fotografías, el actor siempre se muestra entusiasta. (Foto: Gabriel Chavarria / Instagram)

6. Retorna a las películas estadounidenses

En 2017, Chavarria encarnó al soldado Preacher en la película de ciencia ficción “War for the Planet of the Apes” y al año siguiente, en 2018, da vida a Navy SEAL en “Hunter Kill”.

7. Relación

Gabriel tiene una relación con Arena Morena, quien subió varias fotos al lado de la persona que ama.

8. Será padre

El pasado 20 de diciembre, en una reunión familiar anunció junto a su pareja que convertirá en padre de una niña.

Gabriel Chavarria junto a su pareja. (Foto: Arena Moreno / Instagram)

9. Instagram

En su cuenta de Instagram, el joven actor tiene cerca de 94 mil seguidores.

10. Publicación en sus redes sociales

En su cuenta de Instagram comparte cosas importantes como el anuncio de que será padre de una niña o su paso por “Selena, la serie”.