Gabriela Spanic es uno de los rostros más reconocidos de la televisión, además de ser muy popular entre los seguidores de las telenovelas mexicanas, que están atentos a cada proyecto o anuncio que la actriz venezolana realiza.

En ese sentido, recientemente la artista, recordada por su papel en “La usurpadora” se presentó en el programa “Hoy”, donde brindó detalles de su participación en “Corazón guerrero”.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue la revelación de la actriz sobre su estado sentimental, pues aseguró que se encontraba soltera.

MÁS INFORMACIÓN: Gaby Spanic contará en su libro autobiográfico cómo intentaron envenenarla

GABRIELA SPANIC EN BUSCA DEL AMOR

La actriz de 48 años, quien recientemente acaba de pasar por el quirófano para realizarse una intervención estética, reveló que le gustaría enamorarse una vez más, por lo que aún no le cerraba las puertas al amor.

Del mismo modo, la recordada “Paola Bracho” confesó que esa persona especial debía cumplir ciertos requisitos.

“Quiero un hombre maduro a partir de 50 años, 52, 53… que no tenga complejos, que no sea codo, que tenga su casa y yo la mía, que no se meta con mi dinero, ni con mi libertad, que sea el que tiene que ser porque tampoco quiero morir sola”, indicó.

MÁS INFORMACIÓN: Gaby Spanic y otros famosos que tienen hermanos mellizos

El anuncio despertó el interés del conductor del programa, Raúl Araiza, quien se propuso como candidato al corazón de la experimentada actriz.

“Lo de los varones, yo soy balón suelto. Gaby, arriba de los 50. Si está muy grandota, mientras embonen los cuerpos, ahí tengo varios banquitos”, indicó entre risas.