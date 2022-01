Aunque haya empezado su carrera en la actuación desde muy pequeña, la vida en esta profesión no ha sido nada sencilla para Gala Montes y, como todos, ha tenido momentos de flaqueza en la que quiso tirar la toalla y dedicarse a otros rubros.

MÁS INFORMACIÓN: Así se veía Gala Montes cuando empezó en la televisión

Fue precisamente en su etapa como adolescente que ella casi comete ese error de querer dejar la actuación y todo se debió a una gran desilusión que sufrió por aquella época.

Para suerte de todos sus ahora fanáticos y también para ella misma, finalmente no decidió rendirse y ahora está teniendo un crecimiento prometedor como actriz en México.

Gala Montes tiene 21 años y su carrera en la actuación sigue creciendo como la espuma. (Foto: Gala Montes / Facebook).

¿POR QUÉ QUISO DEJAR LA ACTUACIÓN?

Gala Montes ha señalado que, cuando tenía solo 16 años, estuvo a casi nada de abandonar la actuación porque tuvo una desilusión laboral que la marcó mucho y que aún recuerda.

Específicamente, la artista detalló que un proyecto que tenía y que anhelaba mucho se le cayó, cayendo en una depresión, la cual pudo haberle puesto un punto final a su corta carrera como actriz.

Lo que sí no llegó a revelar era de qué proyecto se trataba, pero se puede especular que era algo que a ella le apasionaba demasiado y que se había hecho muchas ideas al respecto.

“Hace unos años, cuando yo tenía 16, se me cayó un proyecto que anhelaba muchísimo y me sentí bastante desilusionada. Pensé que el mundo se había acabado para mí y no quería volver a actuar”, contó en una entrevista para “Sale el sol”.

¿QUÉ LA MOTIVÓ PARA NO RENDIRSE?

Fue su madre quien impidió que ella no tire la toalla con un detalle que ha sabido atesorar con el paso de los años pues lo guarda como una de sus pertenencias más valiosas.

Gala contó que su mamá le escribió una carta en la que se podía leer que no debía rendirse y que no se desespere porque esas cosas suelen pasar en la actuación en todo el mundo.

“Mi mamá me hizo una carta que la tengo ahí guardada, en la que dice que no me rinda y que esas cosas pasan en este ambiente. Cada vez que me desespero la leo para asentar la cabeza”, sostuvo.

Además, otro punto que la motivó para continuar era que no sabía qué más hacer debido a que la actuación era todo para ella y en la escuela no le iba muy bien.

“Estaba como en una zona de confort, de pronto cuando se te tambalea el piso te echas a llorar, te desilusionas y te dedicas a otra cosa, yo no sé hacer otra cosas más que esto. Me empecé a mover en la música, hice teatro y luego entré a Televisa”, añadió.

¿CUÁL ES EL SUEÑO DE GALA MONTES?

Así como otros actores en todo el mundo, Gala Montes tiene la vista puesta en Hollywood, aunque reconoce que aún no ha podido moverse fuera de su país natal.

“Me encantaría irme a Estados Unidos, de hecho, está en mis planes desde hace muchos años, pero ahorita no he podido moverme de México porque me han dado demasiado, me han dado la oportunidad de cantar. No quiero desaprovechar todo lo que he conseguido acá”, sostuvo la actriz.

GALA MONTES ESTRENÓ “CÍNICO” CON KALIMBA