Georgina Rodríguez brilla con luz propia en la segunda temporada de su reality show “Soy Georgina”, que se estrenó el pasado 24 de marzo del 2023 en Netflix. La famosa influencer comparte con sus seguidores la nueva etapa que está viviendo, pues ahora reside en Arabia Saudí tras el fichaje de su novio Cristiano Ronaldo por el Al-Nassr Football Club.

Convertida en toda una celebridad, con más de 47 millones seguidores en Instagram, Georgina Rodríguez es conocida por ser amante de la moda, los lujos, los viajes y la buena comida. Si bien ella es la protagonista de la temporada 2 de su reality show en Netflix, sus hijos también se roban la atención del público.

Como se sabe, Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: el mayor, Cristiano Jr.; los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler; la pequeña Alana Martina, su primera hija en común con Georgina Rodríguez; y Bella Esmeralda, que llegó al mundo en 2022. Si bien la modelo solo es madre biológica de las dos últimas, se siente la verdadera mamá de todos los niños. Ahora, ha surgido un rumor que dice que los menores sufrirían de Bullying. ¿Qué se sabe sobre esto? Aquí te lo contamos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez junto a sus hijos de vacaciones en Mallorca (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

¿QUÉ SE DIJO SOBRE LOS HIJOS DE GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO RONALDO?

Georgina Rodríguez visitó el programa “El Hormiguero” por primera vez, donde promocionó la segunda temporada de su serie “Soy Georgina” y habló de casi todos los aspectos de su vida. Desde sus cinco hijos y su relación con Cristiano Ronaldo, hasta su lujoso estilo de vida.

Sobre los cinco hijos que tiene con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez dijo que se siente orgullosa de la educación que ellos reciben: “Son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando”, aseguró la novia del futbolista.

Sin embargo, una declaración en particular llamó la atención del público. “Bueno, ¿y tú con lo que calientas en casa no te sabes defender?”, preguntó Georgina Rodríguez a uno de sus hijos cuando otro compañero del colegio le había pegado.

Georgina junto a sus 5 hijos y CR7 durante la celebración por su cumpleaños 29 el último 27 de enero (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

A partir de esto surgieron rumores que señalan que los menores podrían sufrir bullying en el colegio de Riad, donde estudian desde hace unos meses que se instalaron en la capital de Arabia Saudí.

¿LOS HIJOS DE GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO RONALDO SUFREN BULLYING EN EL COLEGIO DE RIAD?

Es por ello que Georgina Rodríguez emitió un comunicado a través de sus redes sociales para desmentir que sus hijos sufren bulliyng y defender el colegio en el que estudian los pequeños.

“Nuestros hijos estudian en un colegio fantástico, con unos profesionales maravillosos. Realmente apreciamos el increíble trabajo que hacen por nosotros como familia, como padres y a nivel personal”, afirmó la influencer.

La novia de Cristiano Ronaldo también aseguró que sus hijos han encontrado “amigos cariñosos” y están “muy contentos” en su nuevo colegio de Riad. “Gracias a Dios siempre hemos tenido grandes experiencias en todos los países y en todos los colegios. Admiramos a cada uno de ellos”, señaló.