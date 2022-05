Durante más de diez años, Geraldine Bazán y Gabriel Soto fueron una de las parejas más sólidas de la televisión mexicana, hasta que, en 2018, anunciaron su separación tras dos años de matrimonio y dos pequeñas niñas: Elisa Marie y Alexa Miranda.

Tras esto, aunque fue vinculada con algunas figuras de la televisión, la actriz que dio vida a Elisa Polanco en “100 días para enamorarnos”, fue muy discreta sobre sus relaciones, principalmente ahora que se dedica totalmente a sus pequeñas hijas.

Debido a esto, tras los rumores de una posible relación con su compañero en “Corona de Lágrimas” 2, el actor Alejandro Nones, con quien fue captada durante el Festival de Cannes, la actriz rompió su silencio.

Los actores fue captados en una salida romántica (Foto: TVNotas)

GERALDINE BAZÁN Y ALEJANDRO NONES

Como se recuerda, hace unas semanas los actores fueron captados por la revista de espectáculos TVNotas en una situación presumiblemente cariñosa durante una cita, en la que incluso se observa a Nones besar en la mejilla a Bazán, quien se aferra a él.

A su llegada a México tras participar del festival europeo, la actriz fue abordada por la prensa y respondió a los rumores de una posible relación y sobre el robo que sufrió recientemente.

“No... ¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal porque no pasa nada que crean historias”, respondió, visiblemente molesta.

Ante la insistencia, la actriz adelantó a las cámaras de “Venga la alegría” que no hablaría del tema: “Decidí desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal y creo que la verdad difícilmente, pero ahí van respetándolo”.

No obstante, la actriz cambió de postura tras ser consultada del posible rumor de que sea el propio Nones quien le habría pedido no hacer pública la relación.

“Las mujeres somos las que ponemos las reglas” indicó en tono sarcástico.

¡Geraldine Bazán regresó del Festival de Cannes y evitó hablar de su relación con Alejandro Nones! 🙌📺 #YoEnVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/QIe81PWAYg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 25, 2022

GERALDINE BAZÁN SUFRE ROBO EN UBER

Previo a su viaje a Francia, la actriz compartió en sus redes sociales que había sido víctima de un robo por un conductor de Uber, quien se habría dado a la fuga con un paquete que debía entregar.

“Mi estilista me manda la ropa, los vestidos que iba a usar el día que me iba. Entonces voy a checar por dónde viene y me cancela el viaje, me intenté comunicar y nada, hasta que dije: ‘Bueno, o sea, si de algo sirven las redes sociales, ojalá sirvan para algo bueno’. Cuando yo ya estaba en el aeropuerto, lista para irme, (los estilistas) hicieron magia para que en ese momento hacerme cosas nuevas, que son lo que ustedes vieron”, reveló.