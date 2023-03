A mediados de 2022, Gerard Piqué y Shakira confirmaron el final de su relación y desde ahí todo cambió en sus vidas. Cada uno está llevando su nueva etapa de manera distinta porque la cantante se ha enfocado en su carrera musical y desahogarse mediante una serie de canciones que han sido un éxito, mientras que el exfutbolista se centró en los negocios y su nueva pareja, pero quedó en silencio, al menos hasta ahora.

El que fuera defensor central del Barcelona dio su primera entrevista el martes 14 de marzo de 2023 y fue muy escueto al momento de hablar del final de su relación con la colombiana, ya que al momento de hacerlo se enfocó mucho más en sus hijos, marcando una distancia de la mujer que fue su novia por 12 años y la madre de sus dos hijos: Milan y Sasha.

Si bien al comentar sobre el tema, Piqué aprovechó para mandar una pequeña indirecta a Shakira, sus palabras no fueron más allá y tampoco cayó en el juego de responderle todo lo que ella había cantado en sus temas musicales. Hablando de sus pequeños y de otros temas en su vida, pareciera que él está zanjando el tema para continuar con lo que se le viene en el futuro al lado de Clara Chía Martí.

¿QUÉ DIJO GERARD PIQUÉ SOBRE SUS HIJOS?

El campeón del mundo con España en el 2010 ha dado una entrevista radial con RAC1, en la que su amigo Jordi Basté fue el conductor. Allí, el periodista preguntó si había escuchado el tema musical de su expareja junto con Bizarrap y él afirmó que sí, pero no quiso entrar más en detalles y sus posteriores palabras fueron dirigidas hacia su figura como padre.

De acuerdo a lo expresado por el propio Gerard Piqué, ahora él cumple un rol de protector frente a sus dos pequeños y tratará de que nada les afecte, principalmente ante los ojos del mundo. Es por ello que no ha respondido ni los expondrá en temas mediáticos.

“No quiero hablar del tema (la canción de Shakira y Bizarrap), no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí, cada uno toma las decisiones que cree oportunas”, dijo el exfutbolista.

LA APARICIÓN DE SU HIJO EN UN STREAM DE LA KINGS LEAGUE

En un momento, Gerard Piqué fue muy criticado por permitir que su hijo mayor, Milan, aparezca en una transmisión en vivo de la King League, torneo de fútbol que él lidera. Incluso, salieron rumores de que Shakira estaba molesta porque creía que el catalán estaba exponiendo a su pequeño delante de cámaras, algo que ella no había hecho.

Después de eso, el hijo de ambas celebridades, no volvió a aparecer frente a cámaras, pero en la entrevista que tuvo Piqué recibió una pregunta al respecto y manifestó que eso se dio debido a un pedido expreso del propio Milan. Además, enfatizó en que, pese a todo lo que se comenta, él mantiene una buena y cercana relación con los dos niños.

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana. Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, añadió el empresario.