“Ghosted” es un término en inglés que se usa cuando una persona con la que has estado hablando o saliendo desaparece de repente, como si fuera un fantasma. La nueva película de Apple TV+ parte de esa premisa romántica, pero pronto se convertirá en una intensa secuencia de acción.

El largometraje está protagonizado por Chris Evans y Ana de Armas, quienes ya trabajaron juntos en “The Gray Man”.

Además, cuenta con la participación de reconocidos actores como Adrien Brody, protagonista la galardonada cinta “El Pianista”.

Dexter Fletcher estuvo a cargo de la dirección, mientras que el guion fue un trabajo conjunto de Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna y Erik Sommers.

¿DE QUÉ TRATA “GHOSTED”?

“Ghosted” gira en torno a Cole Riggan (Evans), un chico de campo que se enamora perdidamente de Sadie (De Armas) poco después de conocerla. Cuando está preparado para presentarla a su familia, la mujer lo “ghostea” al no le responde los mensajes.

Cole Riggan (Chris Evans) se quedó esperando los mensajes de Sadie en "Ghosted" (Foto: Apple TV+)

A veces, cuando alguien no te contesta, es porque no quiere ser encontrado. Díganle eso al protagonista, quien viaja al otro lado del mundo en un gesto romántico solo para descubrir que ella no era quien realmente pensaba.

La sinopsis oficial dice: “Cole se enamora perdidamente de la enigmática Sadie, pero luego hace el impactante descubrimiento de que es una agente secreta. Antes de que puedan decidirse por una segunda cita, Cole y Sadie se embarcan en una aventura internacional para salvar el mundo”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “GHOSTED”

¿CÓMO VER “GHOSTED”?

“Ghosted” se estrenará el 21 de abril de 2023 a través de Apple TV+. Si quieres disfrutar de la serie, solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.

Puedes acceder ingresando a este enlace.