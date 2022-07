El pasado 22 de julio, Netflix estrenó una de las películas más importante del año en su catálogo: “The Gray Man” (”El hombre de Gris” o “El agente invisible”), protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans.

La cinta, además, cuenta, además, con la participación de Ana de Armas, Regé-Jean Page (Bridgerton), Jessica Henwick (Matrix Resurrections), Dhanush, Wagner Moura, Julia Butters (Once Upon a Time in Hollywood) y Billy Bob Thornton (Fargo).

La recepción de la cinta por parte de los suscriptores se ha reflejado en redes sociales, haciendo tendencia el título de la película, lo cual habría llevado a la plataforma de streaming a planear una nueva entrega de la franquicia.

Praga “vetó” a los Russo, según los directores

A diferencia de muchas cintas que suelen grabar en pantallas verdes (conocidas como Chroma), los hermanos Russo suelen escoger filmar en ciudades y con una gran cantidad de elementos reales.

Sin embargo, esto también puede generar molestias, como es el caso de Praga, donde se grabó una de las batallas de la cinta, y por lo que debieron cerrar las carreteras y autopistas por varias semanas.

“No estaban contentos. Duró muy poco. No creo que podamos volver a Praga o Cleveland (donde grabaron “Capitán América y el Soldado del invierno), pero estamos muy agradecidos de haber podido filmar en el lugar”, señaló Joe Russo.

"El Hombre Gris" se grabó en las calles de Praga (Foto: Netflix)

Chris Evans disfrutó siendo el villano

El ascenso de Chris Evans como actor de cintas de acción le ha permitido interpretar a personajes heroicos y bondadosos, como Steve Rogers (”Capitán América” de Marvel) y ser el actor de voz en “Lightyear”.

Sin embargo, el actor, que se une a los Russo por quinta ocasión, reveló que disfrutó siendo un villano, papel que no interpretaba desde 2019 en “Knives Out”, donde dio vida a Ransom.

“Trabajar con los Russo es lo que da esa sensación de confianza y libertad. Cuando confías en los cineastas, estás más dispuesto a correr riesgos y, ciertamente, un personaje como este exige riesgos”, declaró.

La cinta llegó a los Russo durante “Capitán América y el soldado del invierno”

De acuerdo con los hermanos Russo, el material original llegó a sus manos hace ocho años, mientras filmaban la segunda película del Capitán América para Marvel. Tras esto, llegarían los proyectos de Avengers y “Civil War”, por lo que retrasaron el inicio de “The Gray Man”.

“De hecho, hicimos la primera adaptación entre tomas mientras dirigíamos Winter Soldier como una película potencial para dirigir después de que termináramos con ella”, reveló Anthony Russo.

La cinta llegó a los hermanos Russo durante las grabaciones de "Captain America: The Winter Soldier" (Foto: Marvel)

Netflix vende el bigote de Chris Evans en la cinta

Los bigotes suelen ser elementos curiosos en el cine, sobre todo luego de que en “Justice League” removieran de manera digital el que portaba Henry Cavill ( el cual no podía cortar por contrato) dejando los labios del actor deformes.

Netflix aprovechó “el tema sensible” y puso a la venta las réplicas del bigote de Lloyd en su tienda virtual. Los hermanos Russo no dejaron pasar la oportunidad y preguntaron si es que este “huele a Chris Evans”.

Se desarrolla una precuela con los escritores de Deadpool

De acuerdo con ScreenRant, aprovechando la buena recepción de la cinta entre los suscriptores, Netflix habría dado luz verde a una precuela de “The Gray Man”, la cual contaría cómo se formaron los “Sierra”, y cuyo guion contaría con el apoyo de Rhett Reese y Paul Wernick, los escritores de “Deadpool”.

Sin embargo, la plataforma estaría esperando la reacción, tanto de la crítica como del público, para revelar formalmente el proyecto, pues, tal como apunta el portal, buscan evitar el fracaso del “Universo Oscuro de Universal”, el cual, pese a ser anunciado, fue cancelado en 2017 por la pobre recepción de “La momia”.

Ryan Gosling quiere una franquicia de “The Gray Man”

El universo que plantea la cinta de Netflix posee potencial para algunas precuelas y secuelas, de acuerdo con lo que indicó Ryan Gosling, el protagonista de la serie, en una entrevista reciente.

“Me encantó hacer esta película. Me encantaría volver a hacerlo. Espero que podamos subir a Six (su personaje) a un nuevo nivel en algún momento, solo por su propia cuenta”, comentó.

Ryan Gosling en "El Hombre Gris" (Foto:Netflix)

Joe Russo editó la película mientras paseaba por Roma

A través de su cuenta compartida en Instagram, los hermanos Russo compartieron un video que muestra cómo Joe aprovechaba un paseo por Roma para editar las escenas de la cinta.

“Editando ‘The Gray Man’ en el camino. Muchas gracias a Mia Market Roma (festival al que asistieron) por incluirnos en el panel”, se lee en la publicación.

Joe Russo compartió un video donde editaba la cinta en su teléfono móvil (Foto: Russo Brothers / Instagram)

Ana de Armas aceptó el papel porque era refrescante

La actriz que dará vida a Marilyn Monroe en la bioserie de Netflix reveló que uno de los motivos por los cuales aceptó interpretar a “Dani Miranda” fue debido al cambio que representaba a su papel en James Bond.

“(En “Sin tiempo para morir”) Yo era una mujer con tacones altos pateando traseros en una película de Bond, luciendo hermosa y de la forma en que se suponía que debía hacerlo para esa película. Pero hay algo realmente refrescante en esta (”The Gray Man”, donde el enfoque no está ser el interés amoroso de Ryan (...) Es importante poner a las mujeres en las películas de acción bajo esa luz”, comentó la actriz española.

Regé-Jean Page y Ana de Armas en una escena de "El hombre gris" (Foto: Netflix)

“The Gray Man” es complemento de “The Winter Soldier”

Una de las características de la segunda película del “Capitán América” es que convirtieron al héroe patriota de Marvel en un agente perseguido por la ley y sus líderes corruptos, una premisa que se repite en “The Gray Man”.

“Son thrillers de acción que tratan temas muy actuales como el espionaje y tratan con personajes con situaciones emocionalmente muy complejas. Y ambos son trotamundos”, comentaron los directores.

Las lesiones de Chris Evans

Una de las características de Chris Evans es su compromiso con las cintas en las que participa, llegando a protagonizar secuencias que terminaron por lesionarlo, como es el caso del desgarro que sufrió grabando la escena del helicóptero de “Civil War”.

A esto se le suma que, hace unas semanas, compartió una fotografía de los moretones que sufrió durante las grabaciones de la cinta, aunque sin revelar si estas ocurrieron por alguna acrobacia o pelea con Ryan Gosling.

“Es como ver las hojas cambiar en otoño, pero condensado en una tarde dolorosa (Me metí en una pequeña pelea con el hombre gris)”, fue el mensaje del actor.