La película “Gladiador” (“Gladiator”, en su idioma original) es una película épica del género péplum y acción, protagonizada por Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen. Pese a que ha sido una de las películas más galardonadas y taquilleras en el año 2000, se secuela ha tardado 23 años en alistarse. Conoce la razón.

La continuación del filme fue anunciada en 2018, pero recién tiene un avance concreto, aunque sigue accidentado por la huelga de actores de Hollywood, que se inició en julio.

Ante la gran expectativa que ha generado, el director de “Gladiator 2″, Ridley Scott, explica por qué la secuela épica tardó tanto en avanzar después de la película original.

¿POR QUÉ SE RETRASÓ 23 AÑOS EL “GLADIADOR 2″?

El director Ridley Scott, en una entrevista con la revista Total Film, explicó la brecha de 23 años entre el Gladiator original y la secuela. En ese sentido, reveló que “Gladiator 2″ no tenía un buen guión hasta que surgió la idea de centrarse en Lucius (Paul Mescal), el hijo de Lucilla de Connie Nielsen.

“¿Porqué ahora? No tenía guión. De hecho, lo intentamos hace cuatro años y elegí a un muy buen escritor que no podía entenderlo. Él luchó. Estaba terriblemente molesto porque no cumplió. Es un amigo mío. Le pregunté: ‘¿No llegarás allí?’ Él dijo no.’”, explicó.

Agregó que trabajó en el guión 10 meses y quedó muerto. “Luego volvimos a dar vueltas y regresamos con una idea muy obvia, ¿y por qué no? Hay un superviviente. El superviviente es el hijo de la unión entre Lucilla y Maximus”, agregó al revelar la trama de la secuela.

Sin embargo, no se conocen los detalles sobre “Gladiator 2″ son escasos, Scott confirmó que la película se centraría en el viaje de Lucius como adulto y se desarrollaría años después de los eventos de la entrega original. El papel protagónico lo tendría el actor Paul Mescal.

Ridley Scott cuenta algunos detalles de la película (Foto: Getty Images)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL “GLADIADOR 2″?

La producción de la película “Gladiador 2″se suspendió indefinidamente debido a la huelga SAG-AFTRA, pero todo apunta a que llegaría a los cines de todo el mundo en noviembre del 2024.