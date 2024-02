El mundo de la belleza se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Gloria Hincapié, la especialista colombiana conocida por su trabajo con importantes figuras de la televisión latinoamericana, sobre todo en Miami, ciudad en la que fundó uno de sus centros estéticos.

La noticia de la muerte de la celeb de Colombia fue confirmada por Javier Ceriani, conductor de “Chisme No Like” y amigo cercano de la especialista, quien se mostró afectado y le dedicó unas últimas palabras a su memoria.

“Ella, mi Gloria, acarició a todas las grandes celebridades”, señaló el controversial presentador, quien también aseguró que la especialista había llegado “a la gloria como lo soñamos”.

La especialista en belleza al lado de la Miss Chile 2023 Celeste Viel (Foto: Gloria Hincapié / Instagram)

¿QUIÉN FUE GLORIA HINCAPIÉ?

Gloria Hincapié fue una de las más importantes especialistas de la belleza en Latinoamérica , ayudando a importantes figuras de la televisión a reducir medidas, mejorar sus hábitos de alimentación y optar por un estilo de vida más sano.

De acuerdo con su página web, la especialista estudió Estética Corporal en la Escuela Corpo, en Bogotá, Colombia, para luego mudarse a Cartagena, en donde se desempeñó como Terapeuta Técnica Senior en el Hotel Hilton de la ciudad. Su gran trabajo hizo que sus clientes la animaran a incursionar como independiente.

Su primer centro, conocido como Centro de Estética y Spa Gloria Hincapié, abrió sus puertas en 1991 y fue un éxito desde el inicio. Cinco años después, la colombiana se graduó en Estudios de Técnica Quiropráctica Terapéutica de la Escuela Lady Anne en Madrid y como Técnica de Cuerpo Completo en la Escuela del Centro Nefter en Murcia.

Los éxitos de Hincapié la llevaron a Miami, donde completó estudios como Especialista Completa en la Universal Beauty School y abrió su segundo Gloria Hincapié Esthetic Center and Spa, esta vez en la capital de Florida, ciudad en la que se convirtió en la referencia para las estrellas latinas. En ese año también completó una especialización en Técnica Terapéutica en The New Concept Beauty School.

En reconocimiento a su trabajo, Hincapié recibió el Premio Araucaria de Oro, el Premio a la Excelencia en la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia y las llaves de la ciudad de Miami, además de ser considerada como jurado en los concursos de belleza Nuestra Belleza Hispana Palm Beach y Miss Venezuela.

¿CÓMO MURIÓ GLORIA HINCAPIÉ?

Uno de los encargados de confirmar la muerte de la especialista fue su esposo Ángel Velasco, quien la acompañó durante sus últimos momentos y fue testigo de su lento fallecimiento.

“Íbamos caminando tomados de la mano y de pronto ella me miró y se fue desvaneciendo, la alcancé a agarrar de un brazo y la coloqué en la grama del piso”, inició.

De acuerdo con Velasco, que conversó con La W, la mujer sufrió una recaída en la enfermedad que padecía, lo cual mermó su salud y le terminaría costando la vida. “Ella estaba en la lucha contra un segundo cáncer, estaba evolucionando”, añadió.