Gloria Trevi recibió dos nuevas demandas en su contra por el caso Trevi-Andrade, según informó la revista Rolling Stone. La cantante mexicana, junto al que fuera su pareja, el productor Sergio Andrade, se volvería a enfrentar a la justicia por las acusaciones que la señalaron hace casi 20 años atrás por reclutar niñas y adolescentes para formar una red de abuso sexual.

Según la información publicada por el citado medio, la demanda contra Gloria Trevi se interpuso ante la corte de Los Ángeles el 31 de diciembre de 2022, ya que las presuntas víctimas afirmaron que el abuso ocurrió en los Estados Unidos.

Se trata de dos nuevas denuncias contra Gloria Trevi realizadas por dos mujeres que aseguraron haber sido víctimas del Clan Trevi-Andrade cuando tenían 15 y 13 años. Esto reavivó lo que ocurrió casi dos décadas atrás cuando la cantante mexicana estuvo en prisión, ¿cuánto tiempo fue recluida?

Gloria Trevi y Sergio Andrade protagonizaron uno de los escándalos más sonados en la historia del espectáculo en México (Foto: Gloria Trevi/ Instagram)

¿CUÁNTOS AÑOS ESTUVO EN LA CÁRCEL GLORIA TREVI?

Cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron acusados de reclutaba menores de edad que después sufrían abusos sexuales por parte del productor mexicano, ambos enfrentaron a la justicia y fueron procesados.

El 1 de junio de 1999, la Procuraduría de Chihuahua dictó orden de aprehensión contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas, quienes protagonizaron uno de los escándalos más sonados en la historia del espectáculo en México.

Gloria Trevi estuvo en prisión cuatro años, ocho meses y ocho días, según recordó El Universal, bajo los cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Años después, en septiembre de 2004, la diva mexicana salió libre.

¿QUÉ DIJO GLORIA TREVI TRAS LAS NUEVAS DENUNCIAS EN SU CONTRA?

Gloria Trevi publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que compartió un mensaje a sus seguidores afirmando que se encuentra bien y que “cada golpe me ha hecho más fuerte”, sin mencionar las dos nuevas denuncias en su contra que publicó la revista Rolling Stone.

“Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana me emociona todo lo que viene... siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán”, escribió la intérprete de “Esta hembra es mala”.