Luego de que la revista Rolling Stone reveló que Gloria Trevi enfrenta un nuevo proceso legal en Estados Unido por el mediático caso Trevi-Andrade, que ocurrió casi dos décadas atrás, el tema ha vuelto a tener protagonismo y todas las personas que estuvieron implicadas: desde los acusados hasta las víctimas.

Como se recuerda, Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores en enero de 2000. Ellos fueron denunciados por reclutar niñas y adolescentes para formar una red de abuso sexual, uno de los escándalos más sonados en la historia del espectáculo en México.

El caso Trevi-Andrade ha vuelto a tener relevancia luego de que dos mujeres denunciaron a Gloria Trevi ante la corte de Los Ángeles, el 31 de diciembre de 2022, que fueron víctimas de la cantante mexicana y el productor cuando tenían 15 y 13 años. A raíz de esto, muchos quieren conocer a las víctimas, ¿quiénes son? Aquí te lo contamos.

Gloria Trevi recibió dos nuevas demandas en su contra por el caso Trevi-Andrade, según informó la revista Rolling Stone.

¿QUIÉNES FUERON LAS VÍCTIMAS DEL CLAN DE SERGIO ANDRADE?

Las víctimas del clan Trevi-Andrade fueron Karina Yapor, Sonia Ríos, Karla, Karola y Katia De La Cuesta, Tamara Zuñiga, Liliana Regueiro, Katia de la Cuesta y Wendy Castelo.

Cabe señalar que, según señaló el diario Milenio, la mayoría de las víctimas tuvieron hijos con Andrade, pues eran obligadas tener relaciones sexuales con el productor luego de que eran reclutadas y secuestradas por el clan Trevi-Andrade.

Aunque se desconoce el paradero de las víctimas del clan Trevi-Andrade, se sabe que Mary Boquitas continuó su carrera como cantante tras salir de prisión y Marlene Calderón desapareció de la vida pública.

Gloria Trevi y Sergio Andrade protagonizaron uno de los escándalos más sonados en la historia del espectáculo en México (Foto: Gloria Trevi/ Instagram)

LA HISTORIA DEL CLAN TREVI-ANDRADE

La historia del mediático caso Trevi-Andrade inició en 1998 cuando Aline Hernández, ex corista y ex esposa de Andrade, publicó su libro “La gloria por el infierno”, donde reveló que él solo usaba a las menores de edad para abusar de ellas sexualmente y no para hacerlas famosas como les prometía.

Al año siguiente Teresita de Jesús Gómez, mamá de Karina Yapor, quien era parte del equipo de la cantante y el productor, denunció a ambos, así como Mary Boquitas y Marlene Calderón, señalándolos como parte del clan que se encargó de reclutar niñas y adolescentes para formar una red de abuso sexual.

El 1 de junio de 1999, la Procuraduría de Chihuahua dictó orden de aprehensión contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas, quienes protagonizaron uno de los escándalos más sonados en la historia del espectáculo en México.