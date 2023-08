“Ellas soy yo: Gloria Trevi” es el título de la bioserie de la cantante mexicana que llega en agosto y que promete traer más de un dato revelador. La mirada retrospectiva sobre la vida y la carrera de la artista se presenta en 50 capítulos. La productora de la serie de ViX, Carla Estrada, dijo a la prensa que ha sido un reto sintetizar la biografía de Trevi en esa cantidad de episodios, en especial porque “algunas son anécdotas muy difíciles de contar y más difíciles de creer”.

La misma Gloria Trevi aparecerá en la producción televisiva, para interpretarse así misma, en la etapa en que sale del infierno de la prisión y reencamina su vida. Por supuesto, la figura ineludible de esta historia es la de César Santiago, quien fue su pareja y mánager, y quien es presentado como un manipulador.

“Teníamos una única oportunidad en un momento único y no la íbamos a desaprovechar. Al contar esta historia, basada en el testimonio de más de 70 personas, estamos también contando la historia de muchas mujeres para visibilizar estos temas e intentar que no sucedan más. Es una historia de resiliencia. Esto hace algunos años no hubiera sido posible, en este momento sí”, dijo Estrada ante los medios de comunicación.

La serie de televisión, además, cuenta con una iniciativa de apoyo para las mujeres que han sufrido situaciones de violencia. A través de esta página web, pueden recibir apoyo de contactos en centros especializados para revisar sus casos.

Antes de conocer más de la serie “Ellas soy yo” de Gloria Trevi, puedes mirar aquí el tráiler oficial:

¿DE QUÉ TRATA “ELLAS SOY YO: GLORIA TREVI”?

La sinopsis de “Ellas soy yo: Gloria Trevi” dice lo siguiente: “Gloria de los Ángeles Treviño Ruíz, de tan solo quince años, viaja desde Monterrey a Ciudad de México para participar en un concurso televisivo. Un hombre que le dobla la edad la contempla en la pantalla. Se convertirá en su mentor y luego en su depredador. Durante los 17 años siguientes la someterá a un viaje aterrador en el que, después de alcanzar el éxito y la fama, ella perderá todo y tendrá que empeñarse a fondo para sobrevivir y reconstruirse”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ELLAS SOY YO: GLORIA TREVI”?

La bioserie “Ellas soy yo: Gloria Trevi” se estrena el viernes 11 de agosto a través de ViX. Los primeros cinco capítulos de la producción televisiva estarán disponibles en la plataforma de streaming desde dicha fecha.

¿CÓMO VER “ELLAS SOY YO: GLORIA TREVI”?

Para ver la bioserie de Gloria Trevi debes tener una suscripción a ViX Premium, plataforma de streaming que tiene una mensualidad de 500 pesos. Puedes acceder a este servicio a través de este enlace.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ELLAS SOY YO: GLORIA TREVI”

Scarlet Gruber como Gloria Trevi

Regina Villaverde como Gloria adolescente

Lu Rosette como Gloria, de 11 años.

Valentina Delgado como Gloria de 6 años

Jorge Poza como César Santiago Jiménez

Patsy como Gloria Ruiz Arredondo

Felicia Mercado como Gloria Ruiz senior

Ingrid Martz como la joven Gloria Ruiz

Norma Herrera como Aurora Támez de Arredondo

Gloria Mayo como Doña Gloria

Eduardo Capetillo como Armando Gómez

Sebastián Fouilloux como Armando joven

Lessy Hernandez como Alicia Flores

Majo Edgar como Alicia adolescente

Elaine Haro como Nayeli González

María José Mariscal como Alondra López

Mimo Faisal como Arlene López

Nicole Vale como Lisbeth Rincón

Renata Bondoni como Yutzil Cruz

Evelyn Álvarez como Gladys

Luisa Galindo como Liliana Regueiro

Catalina Castelblanco como Edith Zúñiga

Milaray Moreno como Tamara Zúñiga

Amanda Silva como Tamara de niña

Victoria Viera como Heidi Ramírez