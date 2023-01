¿Gloria Trevi en problemas? El mundo ha quedado sorprendido tras conocerse que la famosa cantante mexicana afrontaría una nueva denuncia por presunta corrupción de menores en los Estados Unidos. Distintos medios internacionales dan cuenta del caso que data de inicios de los años 90 cuando las afectadas tenían 13 y 15 años. Conoce aquí todos los detalles.

Según información emitida por la revista Rolling Stone, la situación de la intérprete de “Pelo suelto” podría complicarse debido a la existencia de una demanda civil en Los Ángeles (California) donde se le acusa de reclutar a menores de edad con el pretexto de convertirlas en famosas.

Como se recuerda, ella fue detenida en el año 2000 y estuvo en prisión por los delitos de rapto y violación debido a que se le acusó de pertenecer a una red de corrupción de menores junto a Andrade y Mary Boquitas, según recordó Sensacine.

Pero fue en el 2004, cuando un fallo judicial le otorgó la libertad y la declaró inocente.

De acuerdo a Rolling Stone esta nueva demanda contra Trevi fue presentada a finales de 2022.

“Se presentó poco antes de la fecha límite del 31 de diciembre para una ventana de retrospectiva de tres años que levantó temporalmente el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California. Ni Trevi ni Andrade se nombran específicamente en la demanda, pero está claro que son los dos principales acusados”, informa la revista.

Gloria Trevi nació en México. (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

LA NUEVA DENUNCIA CONTRA GLORIA TREVI

La citada revista aseguró que son dos las demandantes quienes aseguraron que cuando la cantante se les acercó tenían entre 13 y 15 años, a inicios de los 90, y les conversó sobre una capacitación musical de Sergio Andrade.

“Las víctimas dicen que Trevi las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Andrade, y que gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles”, se lee en Rolling Stone.

Según la nueva denuncia a la que accedió la revista, transcurría 1991 cuando Jane Doe 1 tenía 15 años y vivía con su madre quien la llevó a un evento donde esperaba conocer a Gloria Trevi.

La joven estaba bailando y cantando cerca a la oficina de Andrade y fue en ese momento cuando Trevi, según indica la revista, se le acerca a la adolescente asegurando que era “muy buena bailarina y muy hermosa”. Ese día la invitó a una audición.

Mientras que Jane Doe 2 tenía 13 años cuando la contactó Gloria Trevi en el año 1989. A ella la conoció frente a una estación de radio de la Ciudad de México.

Según la denuncia a la que refiere Rolling Stone, ambas menores sufrieron abusos por parte de Andrade.

Gloria Trevi durante una de sus tantas presentaciones. (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

¿QUÉ DIJO GLORIA TREVI?

Gloria Trevi apareció a través de las redes sociales. Ella publicó un video desde su Instagram donde envió un mensaje a sus millones de seguidores.

“Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene. Siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán”, publicó.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA GLORIA TREVI?

Gloria Trevi actualmente se encuentra en España donde tendrá algunas presentaciones. Desde ese lugar aprovechó la ocasión para grabar el mencionado video.

“El momento más oscuro de la noche es cuando va a comenzar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí, en España. Voy a sentir la cabalgata de los reyes magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo (…) Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa”, sentenció.