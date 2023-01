Los temas judiciales no terminan para Gloria Trevi. Después de casi 19 años de haber sido absuelta por el caso del clan Trevi-Andrade, la cantante mexicana ha vuelto a ser involucrada en una demanda por presunto abuso a menores y que ha sido presentada en Estados Unidos.

La demanda fue presentada el 30 de diciembre de 2022 en la Corte Superior del condado Los Ángeles, en California, sobre el caso de dos mujeres, que tenían 13 y 15 años al momento de los supuestos actos de abuso sexual y físico que sufrieron.

Se menciona que la demandada es una cantante mexicana e intérprete de los discos “Tu ángel de la guarda” y “Me siento tan sola”, que habría supuestamente participado en un esquema de preparar a las menores para que sufrirían el abuso sexual por parte de un productor, en alusión a Sergio Andrade, de acuerdo con unos documentos a los que tuvo acceso CNN.

La demanda también fue publicada el 4 de enero por la revista Rolling Stones, tomando mayor relevancia. Ante esta situación, la cantante mexicana, salió al frente a dar su respuesta.

¿QUÉ RESPONDIÓ GLORIA TREVI A LA DEMANDA EN ESTADOS UNIDOS?

Las acusaciones se fundamentan en un presunto abuso y explotación de dos niñas menores de edad en los años 90 en Los Ángeles. Las dos víctimas denunciantes tenían 13 y 15 años en ese entonces y confiesan que Trevi, presuntamente, se les acercó para pedirles participar en un talent show, pero en realidad era para convertirlas en sus “esclavas sexuales”.

Gloria Trevi decidió responder las acusaciones la madrugada del viernes a través de un comunicado que colgó en su cuenta de Instagram y que, en resumen, asegura que está siendo acusada injustamente de delitos que no cometió.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”, dice la cantante, en referencia a su absolución en 2004 por un juzgado de Chihuahua.

“Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”, finaliza el comunicado.

Gloria Trevi emitió comunicado (Foto: Gloria Trevi /Instagram)