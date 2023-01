Para la llegada del nuevo milenio, Gloria Trevi era considerada una de las cantantes mexicanas más populares de la época, principalmente por temas como “Pelo Suelto”, “Todos me miran” o “Doctor Psiquiatra”, gracias a los cuales gozaba de gran popularidad, por lo que su detención en Brasil por los cargos de secuestro y corrupción de menores sacudió al país.

En aquel momento, la celeb de México no cayó sola, sino que a su lado estaría Sergio Andrade, su representante y productor, quien tenía gran experiencia por trabajar con otras figuras como Lucero y Yuri, pero que en secreto era el cabecilla de una ilegal red.

Sin embargo, todo esto, afortunadamente, llegaría a su final gracias a valientes testimonios de jóvenes que acusaron al productor de ejercer un fuerte control sobre estas, entablando relaciones con menores de edad, entre estos relatos se encuentra el de Karina Yapor, quien fue clave para poner fin a las actividades de Andrade.

Trevi junto a Andrade en los 2000 durante el proceso judicial que afrontaron (Foto: El Universal)

KARINA YAPOR, LA JOVEN QUE DENUNCIÓ AL CLAN TREVI - ANDRADE

¿Quién es Karina Yapor?

Karina Yapor es una periodista y artista mexicana de 38 años, cuya vida pública inició desde sus primeros años al ser parte de la investigación contra Gloria Trevi y Sergio Andrade por abuso de menores.

En 1999, los padres de la entonces quinceañera colocaron una denuncia contra la pareja por los delitos de corrupción de menores y secuestro, tras perder contacto con su hija, quien había dado a luz en un hospital de España, la cual acabó con la detención del clan, incluyendo a María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), en Brasil.

Tras el escándalo, Karina Yapor viajó a Estados Unidos (Foto: Karinayapor / Instagram)

La denuncia de los padres de Karina Yapor

Al igual que otras jovencitas, Yapor llegó a la influencia del Clan Sergio - Trevi debido a la fama que ambos tenían en la industria musical, trabajando con jóvenes a las que volverían estrellas. No obstante, para 1998 se destaparon algunos casos de abusos, como los revelados por la excorista Aline Hernández en su libro “La Gloria por el Infierno”.

Al año siguiente, Yapor, quien llegó para intentar unirse al equipo de coristas de Gloria Trevi, dio a luz a su hijo Francisco en un hospital de España, pero este fue abandonado, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores del país se contactó con la mexicana y notificaron a los padres de la quinceañera del abandono del recién nacido.

Luego de perder total comunicación, los padres decidieron denunciar a Gloria Trevi, María Raquenel Portillo “Mary Boquitas”, Marlene Calderón y Sergio Andrade por los delitos de secuestro, violencia agravada y abuso sexual en contra de una menor de edad.

La denuncia de los padres de Karina Yapor terminaría con la captura de Gloria Trevi y Sergio Andrade en Brasil (Foto: Secretaría de Chihuahua)

La vida de Yapor en Estados Unidos

Luego de denunciar al clan, la familia de la joven optó por enviarla a Estados Unidos, donde completó sus estudios e ingresó a una escuela superior donde estudió Comunicación Social, especializándose en la producción televisiva.

La recuperación de Karina no sería sencilla, pues para superar el trauma de los abusos físico, psicológicos, emocionales y sexuales, tuvo que recurrir al consumo de antidepresivos y, posteriormente, iniciando una vida en la religión cristiana, fe que profesa en la actualidad.

Con el tiempo, Yapor tendría su oportunidad para conducir espacios tanto en Telemundo como Univision, las dos cadenas latinas más importantes en Norteamérica, además de ser, actualmente, presentadora de un segmento en la señal de esta última en Texas.

Años después, Karina Yapor escribió "Revelaciones: mis amargas experiencias con Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas" (Foto: Amazon)

El matrimonio e hijos de Karina Yapor

En 2007, la presentadora, que en aquel momento tenía 23 años, se casó con Aaron Duarte, pero se divorció tiempo después en medio de acusaciones de violencia doméstica.

Del mismo modo, Karina es madre de cinco hijos, uno de estos padece de trastorno del espectro autista, por lo que ha iniciado una campaña concientización sobre la condición y en favor de su inserción en la sociedad.

Karina Yapor es parte de noticieros en Univision Texas (Foto: Karinayapor / Instagram)

EL DÍA QUE SERGIO ANDRADE DESLIZÓ QUE LE GUSTABA KARINA YAPOR

Luego de ser detenido, el productor pasó varios años en prisión como parte de la investigación contra el clan conocido como Trevi-Andrade, aunque un periodo estuvo en Brasil, donde fue entrevistado por Adela Micha, quien le consultó directamente si a este le gustaban las niñas.

“Nunca me he sentido atraído por niñas, a mí me gusta la mujer, sí, y me gusta mucho. Pero me gusta a partir de que es mujer y de que tiene un cuerpo de mujer”, indicó Sergio Andrade.

Ante esto, Micha aseguró que todas las integrantes del clan eran muy jóvenes o directamente menores de edad, a lo que el productor intentó escudarse señalando “ni que todas estuvieran en ese rango”.

La periodista volvió a la carga y le pidió nombres, a lo que Andrade respondió rápidamente que sería Karina Yapor, sin tener en cuenta que esta tenía solo 13 años de edad.

“(Me gustaba) Su frescura, su alegría, su espontaneidad, platicábamos de música. En ese momento, cuando platicábamos de esas cosas Karina tenía 13 años y medio”, explicó, aunque debido a las acusaciones en su contra, gran parte del público no le creyó a Andrade.