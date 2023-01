En las últimas semanas, Gloria Trevi y su exrepresentante Sergio Andrade han vuelto a llamar la atención debido a la nueva denuncia que enfrentan en el estado de California por supuesta corrupción de menores y por el desarrollo de “Ellas soy yo”, la serie biográfica inspirada en la polémica cantante mexicana.

Como se recuerda, luego de una denuncia interpuesta por los padres de Karina Yapor, las autoridades brasileñas arrestaron a Gloria Trevi, María Raquenel Portillo “Mary Boquitas”, Marlene Calderón y Sergio Andrade por los cargos de secuestro, violencia agravada y abuso sexual en contra de una menor de edad.

Fue así como se descubrieron los graves crímenes del que fue bautizado como el clan Trevi Andrade contra jóvenes que, en su mayoría, contactaron cuando estas tenían entre 13 y 15 años de edad, los cuales habían sido denunciados meses atrás en el libro “La gloria por el infierno”, escrito por la expareja del productor, Aline Hernández.

Trevi junto a Andrade en los 2000 durante el proceso judicial que afrontaron (Foto: El Universal)

LA AUDICIÓN DE LORENA HERRERA CON GLORIA TREVI Y SERGIO ANDRADE

Entre las figuras actuales que hace muchos años estuvieron cerca de ingresar al infame clan Trevi Andrade se encuentran algunas como Geraldine Bazán, que por decisión de su madre no se unió, y la reconocida actriz Lorena Herrera, quien llegó a pasar una incómoda audición.

En agosto de 2020, la estrella de “Siempre Reinas” de Netflix conversó con Yordi Rosado en el programa “La última y nos vamos”, donde reveló detalles del encuentro que tuvo con el productor y la cantante mexicana.

Según indicó, todo empezó cuando estaba comiendo en un restaurante y fue la propia Gloria Trevi la que se le acercó y le comentó que estaba junto a su productor y habían notado que tenía el potencial para ser una gran artista.

Fue así como la intérprete de “Señor Psiquiatra” le comentó que ella “reunía todas las cualidades para lo que él estaba buscando en ese momento”, recordó.

La oportunidad parecía caída del cielo para la actriz, pues en ese momento se encontraba decidida a ser artista, pero no sabía cómo dar el primer gran paso para unirse a la farándula. Debido a esto, terminó aceptando la propuesta y le dio su número a Trevi para seguir en contacto.

Lorena Herrera forma parte del reality show "Siempre reinas" (Foto: Lorena Herrera / Instagram)

Luego de algunas coordinaciones, concretaron una fecha para el casting, el cual incluía una cláusula peculiar y hasta incómoda.

“Me dice que me iba a hacer un casting él, pero que en el casting me iba a poner a actuar de muchas diferentes cosas, me iba a poner a bailar, a cantar, todo eso, pero al final te tiene que ver sin ropa”, añadió.

Movida más por la esperanza de que sea el gran paso para su carrera, Herrera asistió a la audición, el cual se haría en un hotel de baja calidad, por lo que decidió alertar a su hermano y uno de sus amigos para que la acompañen a la cita.

“Si tú ves que me tardo más de determinado tiempo, ustedes rompen la puerta”, les dijo.

Fue así como la actriz ingresó al cuarto de hotel donde se encontraba Sergio Andrade, pues Gloria se quedó dentro del baño.

“Él era muy correcto, me puso a actuar de diferentes cosas, todo esto, él estaba muy contento, me dijo ‘Ve a platicar con Gloria’”, indicó.

Aunque inicialmente dudó si quitarse la ropa frente al productor era lo correcto, Lorena terminó haciéndolo, por lo que Andrade le pidió que realice algunos movimientos y, posteriormente, terminó la “audición”, por lo que se quedó más tranquila.

¿POR QUÉ NO SE UNIÓ AL CLAN TREVI-ANDRADE?

Luego de la reunión, Andrade se mostró interesado en que Lorena Herrera firme con ellos, pues buscaba convertirla en la estrella que fue Gloria Trevi, pero en el proceso de negociaciones, algo terminaría por alejarla.

Según comentó, al mismo tiempo conoció a su representante artística y a Jaime Moreno, quienes terminaron por consolidarla como actriz, alejándola de la música y, por lo tanto, de Sergio Andrade y sus proyectos.