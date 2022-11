“Ellas soy yo: Gloria Trevi”, producción centrada en la vida de la famosa cantante de “Con los ojos cerrados”, ya anunció a su elenco. En ese sentido, se sabe que Scarlet Gruber será la encargada de interpretar a la mexicana en su etapa adulta.

Este proyecto está producido por Carla Estrada para TelevisaUnivision y se espera que se estrene en el año 2023. Además, ha entusiasmado a los seguidores de Gruber, quienes verán a la venezolana en uno de los roles más importantes de su trayectoria.

¿Quieres saber más sobre ella? A continuación, conoce quién es Scarlet Gruber. Descubre, así, los principales datos de la biografía y carrera de la actriz que hace de Gloria Trevi de adulta en la serie “Ellas soy yo”.

¿QUIÉN ES SCARLET GRUBER?

Scarlet Gruber es una actriz y bailarina venezolana. A sus 33 años de edad, tiene una destacada trayectoria artística, que incluye su participación en producciones como “Cosita linda” (2014) y “Tierra de Reyes” (2015), donde le dio vida a la recordada protagonista Andrea del Junco.

Ella es la hija de la actriz Astrid Gruber y del cantautor Gabriel “El Chamo” Fernández. Además, tiene una hermana llamada Stephanie.

Inició su carrera como bailarina de ballet clásico profesional. Sin embargo, una lesión en el tobillo la obligó a retirarse de la danza. Más tarde, decidió estudiar Arte Dramático en el Centro Internacional de Formación Actoral Luz Columba (CIFALC).

Vale precisar que también cursó estudios en Psicología por dos años, pero los abandonó.

Hizo su debut televisivo en el año 2010, gracias al papel de Jenny en el proyecto “Aurora” de Telemundo. Desde entonces, ha trabajado en diversas ficciones del cine y la televisión.

Su experiencia como modelo incluye su aparición en el videoclip de la canción “Yo no soy un monstruo” de Elvis Crespo y Los Ilegales. Asimismo, ha colaborado con El Cata, Cris Crab e Issa Gadala.

DATOS PERSONALES DE SCARLET GRUBER

Nombre completo: Scarlet Alexandra Fernández Cristancho

Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1989

Edad: 33 años

Ciudad de nacimiento: Caracas, Venezuela

Residencia: Ciudad de México

Nacionalidad: Venezolana

Ocupación: Actriz y bailarina

Años activa: desde 2010

Signo zodiacal: Acuario

Instagram: @scarlet_gruber

LA CARRERA DE SCARLET GRUBER

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las series de televisión y otras producciones en las que ha participado la actriz:

Series y telenovelas de Scarlet Gruber:

2010: “Aurora” como Jenny

2012: “Corazón apasionado” como Rebeca Marcano de Montesinos

2013: “Rosario” como Cecilia Garza

2014: “Cosita linda” como María José Luján / Mariana Vargas

2014-2015: “Tierra de reyes” como Andrea del Junco Belmonte

2016: “El Chema” como Blanca (Joven)

2017: “Vikki RPM” como Kira Rivera

2017-2018: “Sin tu mirada” como Vanessa Villoslada Balmaceda

2019-2020: “Médicos, línea de vida” como Tania Olivares

2020-2021: “Quererlo todo” como Sandy Cabrera

2021: “Si nos dejan” como Julieta Lugo

2023: “Ellas soy yo: Gloria Trevi” como la versión adulta de Gloria Trevi

Películas y cortometrajes de Scarlet Gruber:

2014: “Los ocho” como Tina

2015: “El Tatuaje” como Camila

2015: “Santiago Apóstol” como Princesa Viria

2018: “El Desconocido” como Karla Marquez

SCARLET GRUBER EN “ELLAS SOY YO: GLORIA TREVI”

El pasado miércoles 9 de noviembre, tras darse a conocer la noticia de que sería la actriz principal de la serie “Ellas soy yo: Gloria Trevi”, Scarlet Guber expresó toda su emoción en redes sociales y señaló que se preparó muchísimo para ese rol.

“Me he preparado mucho para este momento, he luchado, estudiado, reído, llorado, pero todas mis experiencias han valido la pena y me han llevado a ser la mujer que orgullosamente soy”, escribió en su cuenta de Instagram.

“A los fans de Gloria Trevi, al público mexicano y a mis seguidores les pido que me den la oportunidad de demostrar mi entrega a este proyecto y me vean con los mismos ojos con los que yo enfrento a todos mis personajes, con empatía y mucho amor”, agregó.

FOTOS DE SCARLET GRUBER

