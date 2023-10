¿Por qué Gloria Trevi nunca denunció a Sergio Andrade? Seguramente muchas personas se han hecho esta pregunta y hasta la fecha aún no encuentran la respuesta. Se debe tener en cuenta que han pasado más de 20 años desde que se conoció el escándalo protagonizado por la cantante y el productor mexicano a quienes se les acusó del delito de abuso y secuestro de menores de edad.

Transcurrían los primeros meses del año 2000 cuando los distintos medios internacionales informaban de la captura de Sergio Andrade y Gloria Trevi en Brasil tras ser buscados por las autoridades judiciales.

Fue allí cuando se conoció que ambas celebridades tenían una grave acusación en su contra por el presunto delito de abuso sexual y secuestro de menores de edad bajo la modalidad de una organización a la que se conoció como el “Clan Trevi-Andrade”.

Gloria Trevi es una famosa cantante nacida en México (Foto: AFP)

EL CASO

Todos recuerdan que Sergio Andrade era conocido como un productor musical que, según El Financiero, fue acusado (al integrar el clan Trevi-Andrade) de reclutar adolescentes con la promesa de convertirlas en estrellas de la música, pero que “sufrían de abuso sexual y psicológico por parte del productor”.

Asimismo, recuerda que fueron los padres de una de las víctimas los que hicieron la denuncia por “rapto y violación agravada” en 1999.

Fue desde ese momento que se reveló uno de los escándalos mediáticos más conocidos en la historia musical y de la televisión. Por tal motivo, Andrade y Trevi fueron detenidos en Brasil a inicios del 2000.

Sergio Andrade era un productor musical (Foto: El gordo y la flaca/Univision/YouTube)

GLORIA TREVI Y SU PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM

Durante la primera semana de octubre Gloria Trevi publicó en su Instagram un video donde se hablaba del maltrato a las mujeres y donde recomendó que pidan ayuda para que se eviten este tipo de situaciones.

“Vean esto y compártanlo no podemos cambiar el pasado, pero en el presente podemos cambiar el futuro si necesitas ayuda llama 55-55-33-55-33 800-55-33-000″, escribió la cantante.

Rápidamente, en redes sociales el público empezó a cuestionar a la artista de por qué nunca denunció a Sergio Andrade por el caso en el que se le involucró a finales de los 90.

¿POR QUÉ GLORIA TREVI NO DENUNCIÓ A ANDRADE?

En redes sociales se han conocido algunas hipótesis o especulaciones de por qué la cantante no denunció en su momento al productor.

Así lo indicó La Verdad Noticias asegurando que algunos han señalado que esto se debe a que el productor ya fue sentenciado por rapto, corrupción de menores y violación; por lo tanto, no podría ser juzgado por el mismo delito.

“A pesar de que no hay una respuesta concreta, hace unas semanas la famosa expuso para el canal Telemundo una posible respuesta sobre el por qué no hizo su denuncia ante las autoridades mexicanas, en aquella ocasión la famosa habló sobre la supuesta demanda, que hay en su contra y la de Mary Boquitas y Sergio Andrade en Estados Unidos”, se lee en el artículo de La Verdad Noticias.

Asimismo, recuerda que Gloria Trevi indicó que ella consiguió lo que la justicia de su país no hizo y es que Andrade no vuelva a ejercer como maestro de música. Además, La Verdad Noticias desliza la posibilidad de que la cantante no hizo la denuncia contra Andrade por la supuesta “poca confianza que le tiene a las autoridades mexicanas”.

Gloria Trevi grabando sus canciones (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

FICHA PERSONAL DE GLORIA TREVI

Nombre: Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1968

15 de febrero de 1968 Lugar de nacimiento: Monterrey (México)

Monterrey (México) Edad: 54 años

54 años Nacionalidad: mexicana

mexicana Ocupación: Cantante, compositora, actriz, productora y empresaria

