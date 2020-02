Fama







Go Soo Jung: la actriz coreana de la serie 'Goblin’ y de 'With Seoul’ de BTS falleció a los 24 años La reconocida actriz coreanda, Go Soo Jung, que participó de la exitosa serie ‘Goblin’, fue hallada muerta en horas de la madrugada y las causas de su fallecimiento todavía son desconocidas.