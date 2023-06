Laura Bozzo preocupó a sus seguidores al dejarse ver en Twitter con el rostro golpeado, aunque posteriormente aclaró que todo se trató de un accidente luego de pasar un episodio de ansiedad.

La propia presentadora explicó a sus fans con una foto lo que había sucedido y el motivo por el que no fue a grabar su programa en México.

La conductora de 70 años inició una nueva faceta laboral (Foto: Laura Bozzo / Instagram)

EL MOTIVO POR EL QUE LAURA BOZZO NO GRABÓ SU PROGRAMA EN MÉXICO

Bozzo señaló que un problema emocional le pasó factura: “Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí. Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida”.

“Mil gracias, tengo a mi psiquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero a veces me dan crisis, es horrible. Bendiciones”, agregó.

Asimismo, la peruana aclaró a una seguidora que no fue golpeada por nadie y que sus golpes se debieron a una caída.

“No tengo por qué mentir, vivo sola y sí me bajó la presión. Me caí de rodillas y la cara contra el piso, había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico. Punto”, detalló.

Algunos de sus seguidores le recomendaron pasar al retiro, pero ella aseguró que morirá “haciendo lo que amo”.

LAURA BOZZO REVELÓ QUE PODRÍA TENER UN ROMANCE CON UNA MUJER

En mayo de 2023, Laura Bozzo no descartó tener relaciones con mujeres y señaló que es algo de lo que ya tiene experiencia en el pasado, pues tuvo sus “agarres”, pero su experiencia no fue más allá.

“Yo nunca niego qué pueda pasar en el futuro. Yo no soy una persona que tenga ese tipo de complejos. Si algún día me provoca darle un beso a una mujer, se lo daría”, admitió.

Algunos de sus fanáticos pidieron que Bozzo reciba ayuda psicológica, pues no está pasando por su mejor momento emocional y les preocupa que pueda recaer todavía más.