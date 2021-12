¿En qué se parecen Gregorio Pernía y el Tití? La estrella de “Sin senos no hay paraíso” y “El final del paraíso” ha revelado lo que lo une y separa de su personaje más recordado de los últimos años, el narcotraficante que llevó su carrera a otro nivel. El actor colombiano, ahora, es una de las celebridades más populares del medio.

El artista colombiano, natural de Cúcuta, cumplió 51 años el 7 de mayo y tiene una extensa y prolífica carrera que inició en 1997. Su nombre completo es Fernando José Gregorio Pernía Maldonado y sus primeros pasos en la actuación los dio en el teatro.

Mientras que, en la televisión, debutó como extra en la telenovela “Mi única verdad”. En 1998 tuvo un papel más participativo en la serie “La madre” del canal RCN, donde empezó a brillar.

De esta manera, uno de sus personajes más importantes fue “La hija del mariachi“, donde dio vida a Manuel Rodríguez “El Coloso” entre 2006 y 2007. Pero su personaje más popular lo tendría en “Sin senos sí hay paraíso” como Aurelio “El Tití” Jaramillo.

Gregorio Pernía se hizo más famoso tras dar vida al narcotraficante Aurelio Jaramillo, alias “el Titi”, en "Sin senos no hay paraíso" (Foto: Gregorio Pernía / Instagram )

¿GREGORIO PERNÍA Y EL TITÍ TIENEN ALGO EN COMÚN?

El actor colombiano Gregorio Pernía manifestó que le puso varios aspectos de su personalidad en el Tití, como suele hacerlo con todos sus personajes para darle mayor realidad, pero que no comparte la personalidad del personaje de “Sin senos no hay paraíso” y “El final del paraíso”.

“Cada vez que hago presentaciones en diferentes países, dejo el mensaje de que ser narcotraficante no paga, que ser guerrillero no paga, que ser paramilitar no paga y que formar parte del batallón del bien es mejor que formar parte del batallón del mal. O sea que yo jamás sería narcotraficante, jamás mataría”, explicó el artista a Infobae sobre el papel de Aurelio Jaramillo “El Tití”.

Agregó que, en ese sentido, está muy alejado de su aclamado rol en la telenovela, y que confía en el amor para luchar contra ciertos defectos del ser humano. “El odio, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, la soberbia y el egocentrismo no deben existir en el ser humano. Pero están plasmados de alguna forma, así que hay que pelearles con el amor para poder vencerlos”, finalizó.

¿QUIÉN ES GREGORIO PERNÍA?

Fernando José Gregorio Pernía Maldonado nació el 7 de mayo de 1970 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El actor de 51 años debutó en 1998 en una telenovela de RCN llamada “La Madre”.

Entre las principales producciones que ha participado podemos encontrar: “La hija del mariachi”, “Sin senos no hay paraíso”, “Decisiones extremas”, “Corazón Valiente”, “Sin senos si hay paraíso” y “Decisiones: Unos ganan, otros pierden”. Actualmente Pernía se encuentra participando en el programa “Así se baila” junto a su menor hija, Luna.

Gregorio Pernía en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Gregorio Pernía / Instagram)

¿CÓMO FUE LA VEZ QUE GREGORIO PERNÍA Y SU FAMILIA CASI PIERDEN LA VIDA?

El actor Gregorio Pernía contó que él y su familia casi pierden la vida hace más de una década. Transcurría el año 2009, época en la que se celebraba la fiesta de Reyes, cuando el histrión y sus seres queridos retornaban de sus vacaciones en Tolú. Él iba conduciendo ya 20 horas y aunque estaba muy cansado decidió continuar para ganar tiempo y llegar a su destino; sin embargo, el sueño pudo más e hizo que su camioneta choque con un muro.

El accidente puso en riesgo su vida, la de su hijo Emiliano, que para ese entonces tenía 9 años; de su esposa Érika; y Luna, de solo 3. Y no era para menos, pues el vehículo había quedado destrozado.

“Es tenaz. Uno con su hija de 3 años en sus brazos y verla prácticamente muerta porque estaba inconsciente, con la cabeza rota porque le cosieron 36 puntos, ahí dice uno: ‘Se acabó todo’. Mi hijo con un pulmón perforado, yo con dos vértebras partidas, mi esposa con fracturas y un grado de culpabilidad por falta de conciencia, porque si hubiera parado no hubiera pasado nada. El dinero no importa en el momento”, señaló en una entrevista publicó El Espectador.

Aunque ese accidente casi lo lleva a perder todo, supo sacar lecciones de vida y replantear su camino. Señaló que aprendió a ser una persona menos acelerada y tomar las cosas con calma, tratando de disfrutar todo poco a poco. Asimismo, indicó que tras el choque, la relación con su pareja Érika se consolidó.

Cabe precisar que el accidente automovilístico del actor sucedió cuando grababa “Sin senos no hay paraíso” y “Las detectivas y el Víctor”, a raíz de sus lesiones estuvo con descanso varias semanas.

¿CUÁ FUE LA POLÉMICA DEL TRIUNFO DE GREGORIO Y LUNA PERNÍA EN “ASÍ SE BAILA”?

La polémica en torno al triunfo de Gregorio Pernía y su hija Luna en “Así se baila” se generó tras conocerse que el jurado, conformado por Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane, tenía a otra pareja de concursantes como favorita para llevarse los 200 mil dólares.

En declaraciones a diversos medios locales, tras el final del programa, los miembros del jurado señalaron que sus favoritos para obtener el trofeo eran Adrián Di Monte y Sandra Itzel. “Aunque ninguno de nosotros somos bailarines profesionales, sabemos reconocer como profesionales el trabajo en una pista, y nosotros por eso dijimos que los ganadores son Adrián y Sandra, hablando a nivel 100% técnico, pero también entendimos esto desde el día uno que se van identificando”, dijo Seoane a La Opinión.

Mientras que De la Fuente manifestó que “fue un complemento de cosas el que la gente haya elegido a Gregorio y Luna (y que) sean ganadores, y que nosotros entendamos a lo mejor, los que mejor bailaron dentro de la competencia fueran Adrián y Sandra”.