Todos aman Grey’s Anatomy, la serie ambientada en un hospital ha sabido perdurar más de 17 temporadas. Hay personas y escenas que siempre quedarán en la memoria, pero no todo lo que se ve es del agrado de los actores. ¿Sabes que escena no le gusta a la protagonista Ellen Pompeo?

La serie, que se acerca a su temporada 18, se estrenó en 2005 y se centra en la vida de los cirujanos internos, residentes y especialistas a medida de que se convierten en médicos cirujanos experimentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones personales y profesionales.

¿CUÁL ES LA ESCENA QUE ODIA ELLEN POMPEO DE GREY’S ANATOMY?

Ellen Pompeo, la actriz le da vida a “Meredith Grey”, al igual que su personaje, ha ido madurando y evolucionando en el tiempo. La actriz, a pesar de sentirse orgullosa de lo que tanto ella como Shonda Rhimes (creadora de la serie) han construido con el personaje, confesó a Variety cuál ha sido su momento menos favorito.

Se trata de uno de uno de los más románticos en la historia de Meredith y Derek (Patrick Dempsey) y ocurrió en el quinto episodio de la segunda temporada, cuando Mer le pide a Derek que deje a su esposa Addison Montgomery (Kate Walsh) y la elija a ella para poder estar juntos.

“Cuando leo en el guion de la segunda temporada la parte de ‘elígeme a mí, ámame a mí’ yo estaba como, ‘¿Por qué le ruego a un hombre que me ame?’ Para mí, eso no es empoderar”, dijo Pompeo, quien confesó que cuando le ofrecieron el papel le impresionó que la protagonista fuera una mujer profesional y no una novia.

La famosa actriz cuestionó el motivo por el cual tenía que rogarle a un hombre, ya que cuando comenzó a leer el guion, no le agradó esa parte romántica con su compañero.

Ellen también compartió que, después de 15 años, su manera de pensar tanto como actriz, como mujer, han cambiado y, aunque afirma seguir teniendo la razón respecto al empoderamiento de la mujer, reconoce que se trataba de una ficción y una historia de amor, que hasta la actualidad la sigue persiguiendo en la serie, a pesar de que Dempsey salió del seriado hace cinco temporadas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 18 DE GREY’S ANATOMY EN ABC?

Todos los dilemas sobre la situación de Meredith serán aclarados próximamente, pues el estreno de la nueva temporada de Anatomía de Grey ya tiene fecha. Según lo informado por ABC, la emisión de esta nueva entrega se dará el 30 de setiembre de 2021, a las 21:00 horas, justo después de la serie Station 19 y antes del drama Big Sky.

DATOS SOBRE LA TEMPORADA 18

Debido a la pandemia del coronavirus, la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” empezó un poco más tarde de lo acostumbrado en Estados Unidos. Su estreno fue en noviembre de 2020, cuando normalmente sería a finales de septiembre.

Si bien la temporada 18 de la serie se estrena el 30 de septiembre en Norteamérica, los espectadores del Reino Unido tendrán que esperar un poco más. De momento, solo se conoce que el drama será emitido por Sky Witness y NOW, como ha sido el caso durante los últimos años.