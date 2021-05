El anterior episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” se centró el Dr. Jackson Avery, quién después de varias conversaciones y de pensarlo mucho decidió dirigir la rebautizada Fundación Catherine Fox, para lo que deberá mudarse a Boston.

Por lo tanto, en el capítulo no se mostró mucho de Meredith (Ellen Pompeo) ni de otros personajes principales del drama médico creado por Shonda Rhimes para ABC. Pero esta no es la única vez que la actriz de 51 años no está presente en un episodio de la serie.

Hasta los momentos “Grey’s Anatomy” cuenta con más de 370 episodios en sus 17 temporadas, y aunque Meredith es la protagonista en ocasiones la trama se centra en otros personajes y Mer solo simplemente está presente.

Pero existen solo dos capítulos del drama médico en los que Meredith Grey no aparece en lo absoluto.

‘WHO IS HE (AND WHAT IS HE TO YOU)?’ (13X16)

En el décimo sexto episodio de la temporada 13 de “Grey’s Anatomy”, Jackson (Jesse Williams) y April (Sarah Drew) van a Montana para realizar una complicada cirugía en un paciente joven. Por lo tanto, el personaje de Ellen Pompeo no aparece.

‘(DON’T FEAR) THE REAPER’ (14X11)

En este capítulo de la serie de ABC tampoco aparece Mer, ya que toda la atención se concentra en la Dra. Miranda Bailey (Chandra Wilson), quien debe administrar el hospital mientras debe lidiar con la decisión de Ben de convertirse en bombero de Seattle.