CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda mitad de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” empezó el 11 de marzo de 2021 con la heroica muerte de uno de los personajes principales del drama médico de ABC. Se trata de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), quien junto a su hermana Carina perseguía a una traficante sexual en el sexto capítulo de la cuarta entrega de “Station 19”.

Aunque consiguió que el delincuente fuera detenido por la policía en el proceso Andrew fue apuñalado por otro hombre. Lo trasladaron de emergencia al Gray Sloan Memorial, donde Owen y Teddy lo atendieron con la ayuda de Reza Khan, un pasante nuevo con experiencia en cirugía vascular en Pakistán, y la supervisión de Richard.

A pesar de los esfuerzos de sus compañeros, DeLuca murió y visitó la playa de ensueño de Meredith antes de reunirse con su madre.

DeLuca y su hermana persiguieron a Opal, pero el médico resultó gravemente herido (Foto: ABC)

LA MUERTE DE DELUCA, SEGÚN KRISTA VERNOFF

Para los fans de “Grey’s Anatomy” la muerte de DeLuca es algo difícil de asimilar y para la showrunner Krista Vernoff fue una difícil decisión. En una entrevista con TVLine contó los detalles de este capítulo de la serie de ABC.

“Fue muy duro. Traté de acobardarme varias veces durante la temporada. Los escritores me mantuvieron honesta en este caso, porque a veces una historia te cuenta sola y piensas: ‘Espera, ¿qué? ¿Estamos matando a DeLuca? ¿Él tiene que morir? ¿Por qué? ¡No quiero contar esa historia!’”, indicó.

Asimismo, agregó: “Varias veces, incluso después de que estuviéramos inmersos en el rodaje de estos episodios, iba a la sala de guionistas y decía: ‘Creo que tenemos que salvarlo’. Y hubo un levantamiento como, ‘¡No!’ porque esta historia se contaba sola, y se sentía importante y poderosa. Como ser humano, piensas: ‘No quiero hacerlo. No quiero perder a Giacomo. No quiero perder a DeLuca’. Pero como narrador, debes honrar la historia. No lo sé... es una especie de proceso mágico”.

Vernoff contó que la historia surgió a partir de un correo que recibió de Alexandria House, que es una organización benéfica que apoya a mujeres y niños que están lidiando con la falta de vivienda debido a la violencia doméstica, y se dio cuenta que mientras la pandemia de coronavirus aflige al mundo, las demás tragedias no se detienen.

“Y siento que eso es lo que siente DeLuca. No murió de COVID, murió sin ninguna relación con él. Todavía hay personas en el mundo que secuestran y venden niños por sexo y dinero, y este hombre salió para intentar hacer algo al respecto. No iba a permitir que esta mujer se saliera con la suya de nuevo, y alguien lo apuñaló. Y ahí nació la historia. Aunque ahora estamos sufriendo todo este dolor y trauma, otras cosas siguen sucediendo”, explicó.

Además, reveló que la muerte de Andrew afectará demasiado a uno de los personajes de “Grey’s Anatomy”.

DeLuca se reunió con Meredith en su idílica playa (Foto: Grey's Anatomy/ ABC)

LA MUERTE DE DELUCA, SEGÚN GIACOMO GIANNIOTTI

En tanto, Giacomo Gianniotti también habló con TVLine sobre la trágica muerte de su personaje. “Krista comenzó a hablar sobre cuánta gente se había conectado con la historia de la trata de personas de la temporada pasada y que todo el mundo estaba pidiendo que se terminara. Entonces dijeron: ‘Todos pensamos que estaba muy claro que necesitamos que esa historia regrese, y sería genial si pudiéramos atrapar a ese traficante de personas y demostrar que se puede enfrentar a personas así’. En eso había una oportunidad para que DeLuca fuera valiente y muriera como un héroe. Entonces, aunque es una pérdida trágica, está deteniendo este tráfico”, compartió.

Además, reveló que, “podríamos ver a DeLuca en el futuro. Hay otras oportunidades para que él [aparezca] durante el resto de la temporada. Y muchos personajes que se han perdido a lo largo de los años han regresado, ya sea en flashbacks o reproduciendo pequeños videos caseros en nuestros teléfonos, fantasmas, a veces sueños. Hay todo tipo de formas”.

Sobre su relación con Meredith dijo: “Creo que fue una relación muy valiosa para ambas partes. Pero ya sabes, he tenido personas en mi vida que han perdido a sus parejas [como Meredith hizo con Derek] y tuvieron que seguir adelante. Han conocido a otras personas y se han enamorado, pero siempre hay un pequeño agujero en su corazón que no puede llenarse del todo. No hay nada que pueda reemplazar a la persona que perdieron. Así que creo que fue algo hermoso que Meredith volviera a ver a Derek en sus sueños”.

Giacomo Gianniotti también confesó que, “hubiera sido genial ver lo que podría haber logrado como asistente, cuando realmente estaba a cargo y no tenía que ceder ante un superior. También me hubiera gustado seguir contando la historia de alguien que es bipolar en una posición muy, muy dominante y demostrar que esas cosas son posibles para las personas. Ese fue el momento de mayor orgullo para mí como actor, poder interpretar a alguien que está sufriendo de esa manera, teniendo un puesto de tan alto nivel”.