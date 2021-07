No solo es una de las actrices más famosas y queridas de la televisión estadounidense, también es una de las mejores pagadas. A sus 51 años, Ellen Pompeo ha alcanzado mucho éxito y se ha convertido en una figura importante dentro de la industria del entretenimiento.

Pompeo interpreta a Meredith Gray en la serie ‘Grey’s Anatomy’, que se estrenó en el 2005 y desde entonces se convirtió en una de las más exitosas de la cadena de televisión ABC. Durante 16 años, la actriz ha interpretado a la protagonista del drama médico más longevo de la televisión.

Con 17 temporadas al aire y una en camino, ‘Grey’s Anatomy’ no se detiene y promete tener más historias por ofrecer a su público. Aunque gran parte de su elenco original ya no está en la serie, Ellen Pompeo continua a la cabeza del proyecto y, recientemente, ha confesado todos los cambios que ha experimentado desde que inició su carrera hace más de tres décadas.

Ellen Pompeo cobra alrededor de 20 millones de dólares anuales por su vinculación al universo de Anatomía de Grey. (Foto: ABC)

“GREY’S ANATOMY”: LA DIFERENCIA ENTRE LA ELLEN POMPEO DE 20, 30, 40 Y 50 AÑOS

Durante una entrevista con Laura Brown, durante el episodio de Ladies First para el podcast de Instyle, Ellen Pompeo confesó con el paso del tiempo aprendió sobre el negocio de la industria del entretenimiento y ahora sabe lo que vale y no duda en hacer oír su voz.

“Tengo un gran privilegio, así que eso me ha permitido ponerme de pie y decir lo que pienso y lo que siento porque tengo un cierto nivel de poder”, le dice a la editora en jefe de InStyle, Laura Brown. “Me siento protegido para hacer eso, no siempre lo fui”, agrega.

La protagonista de ‘Grey’s Anatomy’ dijo que la confianza en uno mismo es algo que viene con la edad. “Creo que hay algo que simplemente te golpea cuando cumples 50 y que literalmente no te importa un carajo”, explicó. “A los 50, no haces nada que no quieras hacer”.

En esa misma línea, la actriz de 51 años habló sobre el mismo problema que todos tenemos en común: que aprendemos a apreciar lo que teníamos una vez que comienza a desvanecerse.

“Te pasas toda la veintena criticándote, comparándote con otras mujeres, pensando que no eres lo suficientemente buena”, señaló.

Ella le explicó a Brown que después de los 20 años, las cosas van cambiando: “Y luego, a los treinta, todavía estás haciendo eso un poco y resolviéndolo. En los cuarenta, creo que realmente comienzas a sentirte tú mismo, y justo cuando comienzas a sentirte en tus cuarenta: cincuenta. Son como, ‘Oh, Dios mío. No me dejes. ¡Juventud, piel, vuelve!’, bromeó.

Luego, agregó que “La vida es realmente bastante cruel, en realidad. Cuando lo piensas, la juventud se desperdicia en los jóvenes”.

La confianza que ha ganado en sí misma viene de la mano de la experiencia que adquirió Pompeo en uno de los dramas televisivos más populares, “Grey’s Anatomy”, emitido durante los últimos 16 años.

“Puedo ver a la gente ahora en un entorno de trabajo y realmente ver cómo se están desempeñando”, dijo. “Sé cómo funcionan los sets y sé cuándo alguien está agotado. Sé cuándo alguien tiene miedo de hablar y sé cuándo alguien está aburrido y no contribuye. Sé cuándo un director está llamando. Puedo ver el comportamiento de la gente bastante claro”, explicó.

Como se recuerda, en una reveladora historia de “Hollywood Reporter”, Ellen Pompeo reveló sobre cómo llegó a ser la mujer mejor pagada de la cadena de televisión ABC. Su trabajo como actriz y productora es recompensando con un gran salario pues ella misma ha revelado que gana alrededor 575 mil dólares por capítulo.

Además, según un acuerdo firmado en el 2017, ella recibe un bono como productora de entre 6 y 7 millones de dólares más; es decir, unos 20 millones de dólares por temporada.