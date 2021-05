Cristina Yang es uno de los personajes más queridos de “Grey’s Anatomy” y los fans del drama médico de ABC aún esperan que regrese en algún momento. Sin embargo, la actriz Sandra Oh una vez más descartó esa posibilidad.

Durante el estreno de la temporada del podcast “Asian Enough”, de The Times. La intérprete de 49 años dijo que no había considerado volver a la serie creada por Shonda Rhimes. “No obstante me encanta -y esta es también la razón por la que realmente aprecio el programa- que todavía me pregunten esto”, indicó.

Asimismo, reflexionó sobre qué estaría haciendo Cristina durante la pandemia en “Grey’s Anatomy”, además de preocuparse por Meredith. Sandra Oh cree que su personaje intentaría abordar los problemas sistémicos en la atención médica que se han vuelto más evidentes durante la crisis sanitaria mundial.

“Cristina, como imagino que todos los trabajadores de la salud, [estaría] férreamente en la primera línea, tratando de resolver los grandes inconvenientes”, comentó Oh. “Esta pandemia [ha hecho] las brechas de riqueza […] aún más obvias y difíciles, por lo cual ella posiblemente [estaría] atacando los problemas sistémicos, no solo el día a día”.

Cristina Yang estaría pendiente del estado de salud de Meredith, según Sandra Oh (Foto: ABC)

SANDRA OH NO OLVIDA A CRISTINA, PERO SIGUIÓ CON SU CARRERA

Sandra Oh explicó que aprecia a Cristina, pero que siguió adelante con su carrera. “Es muy raro, diría yo, poder ver de tal manera el impacto de un personaje. De cierta forma, haces tu trabajo como una burbuja, y lo dejas atrás. Yo dejé ese programa hace casi siete años. Entonces, en mi mente, ya pasó. Pero para mucha gente, todavía está muy vivo. Y aunque lo entiendo y me encanta, yo seguí adelante”, señaló.

Por eso, pidió a sus fans seguirla a “Killing Eve”, su próxima serie, " y luego a ‘The Chair’ y a los otros proyectos”, continuó la actriz que dejó “Grey’s Anatomy” hace casi siete años. “Vean los personajes que interpreto ahora, que están mucho más profundamente integrados en la experiencia asiático-estadounidense”.