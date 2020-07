El actor Patrick Dempsey siempre será recordado por interpretar al querido Dr. Derek Shepherd en el drama médico “Grey’s Anatomy”. Él se enamora de Meredith Grey (Ellen Pompeo), jefe de Cirugía General, siendo un amor correspondido. Aunque al principio atravesaron muchos obstáculos por estar juntos, finalmente se casaron y tuvieron tres hijos.

La historia de amor entre estos dos personajes iba viento en popa hasta que la producción decidió darle fin a la participación del actor en la temporada 11, así que en el capítulo 21 titulado “Cómo salvar a una vida”, fallece.

Esta situación hizo que muchos seguidores se muestren en contra y no se explicaban por qué razones tuvo que morir en un accidente automovilístico.

Para despejar todo tipo de dudas, la creadora de “Grey’s Anatomy”, Shonda Rhimes, aseguró en 2015 que el actor no había sido despedido por crear mal ambiente en el rodaje, ni tomó él la decisión para dedicarse a las carreras de coches.

“La decisión de matar al personaje no fue fácil. Qué opciones tuvimos. Derek estaba abandonando a Meredith y dejarla estancada, qué iba a significar eso. Eso iba a sugerir que su amor no fue verdad, que la cosa que dijimos por 11 años fue mentira, y que McDreamy no fue McDreamy. Para mí, eso fue insostenible. El amor de Meredith y Derek tenía que permanecer como el amor de Meredith y Derek. Así que, con mucho dolor, para mí como guionista, la única forma de preservar en lo que sentía como verdad, para mí fue que Derek muera para seguir siendo honestos”, señaló.

El actor Patrick Dempsey interpretó al Dr. Derek Shepherd en el drama médico “Grey’s Anatomy” durante 252 capítulos desde su estreno en 27 marzo de 2005 hasta el 23 de abril de 2015 (Foto: ABC)

Sin embargo, el actor Patrick Dempsey también dio a conocer en 2018, las verdaderas causas de su alejamiento del drama. “10 años es un largo período de tiempo para estar en una serie. Es muy difícil mantener las intrigas en las historias, especialmente en un programa con 25 capítulos en el año. Entonces, para mí era hora de irme. Es agradable seguir adelante y tener nuevos desafíos”.

Ahora, 5 años después del fin de su personaje, se conoce realmente que fue lo que sucedió con Patrick Dempsey y su salida de “Grey’s Anatomy”.

¿POR QUÉ PATRICK DEMPSEY SALIÓ DE GREY´S ANATOMY?

A lo largo de las 16 temporadas, Grey´s Anatomy ha sufrido muchas salidas importantes y una de ellas fue la del actor Patrick Dempsey. Según reportan por estos días medios como InTouch, la verdadera causante de su salida del staff fue su colega Ellen Pompeo, quien interpretaba a su amada Meredith Gray.

El hecho de que ellos fuesen pareja frente a las cámaras pero casi enemigos detrás de ellas, era un secreto a voces en el set de grabación. De acuerdo con lo indicado por una fuente del citado portal, una infidelidad de Patrick habría sido la causante de esa antipatía entre los actores. En su testimonio, el informante en cuestión señala que: “Patrick tuvo una relación inapropiada con una joven que trabajó en el rodaje. Ellen se enteró y se puso furiosa porque era amiga íntima de Jillian, la esposa de Dempsey en la vida real”.

El Dr. Derek Shepherd falleció en el episodio número 21 titulado “Cómo salvar a una vida”, de la temporada 11 (Foto: ABC)

Tras darse cuenta de esa aventura amorosa de su compañero, Pompeo supuestamente le contó todo a la esposa de Patrick y eso lo enojó muchísimo. En vista de esa incómoda situación interpersonal, la partida del actor fue inevitable. Al poco tiempo, la producción le preparó una trágica muerte al doctor “McDreamy”, y Meredith enviudó causando mucha congoja entre la audiencia que aún hoy parece lamentar su partida.

Ambos médicos habían luchado mucho por estar juntos a lo largo de varias temporadas, así que esa tristeza era más que comprensible. Vale aclarar que Dempsey ha negado esa versión ante la prensa en varias ocasiones.

