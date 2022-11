El misterio ha sido revelado. El director, guionista y productor de cine estadounidense James Gunn ha dado a conocer la lista de las canciones del Especial navideño de “Guardianes de la Galaxia”, una de las producciones más curiosas que ha tenido Marvel y que será emitido por Disney Plus.

James Gunn y Hollywood Records compartieron sus canciones elegidas para la presentación especial de Disney+, en la que podrás ver a tus personajes favoritos celebrando la Navidad de una manera poco usual.

Así, mientras vamos esperando “Guardians of the Galaxy Volume 3″, que se estrenará en mayo 2023, nos podemos ir entreteniendo con el especial navideño.

¿CÓMO SERÁ EL ESPECIAL NAVIDEÑO DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA”?

El director James Gunn es conocido, además, por ser melómano. Por ello, la música es una parte muy importante para cada una de sus películas, ya que pone un especial cuidado a los temas que se escogen y lo que significan para las historias.

Por ello, ha generado gran expectativa la lista musical del especial navideño de “Guardianes de la Galaxia”, que, sin duda, tendrá una historia llena de sorpresas e impactará en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU; en inglés, Marvel Cinematic Universe).

Así, finalmente, Gunn reveló la lista de temas. “La banda Sonora especial navideño de ‘Guardianes de la Galaxia’ debería estar disponible mañana, incluida la canción original I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here) y la grabación original Here It Is Christmastime”, comenzó el director en su cuenta de Twitter.

Agregó, además, que el especial navideño será lanzado por John Murphy, compositor de “The Suicide Squad”, “28 Days Later” y mucho más.

Guardianes de la Galaxia tendrán su especial navideño (Foto: Marvel)

“I don’t know what christmas is (but christmastime is here)”de The Old 97′s y “Here it is christmastime”, serán cantadas por Kevin Bacon. Las populares “Fairytale of New York”, de The Pogue; y “Christmas Wrapping” de The Waitresses, también están en lista.

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES DEL ESPECIAL NAVIDEÑO DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA”?

“Dead By X-mas” – Hanoi Rocks

“Christmas Treat” – Julian Casablancas

“Mrs. Claus” – Little Jackie

“Just Like Christmas” – Low

“Christmastime” – The Smashing Pumpkins

“Fairytale of New York” – The Pogues feat Kirsty MacColl

“Christmas Wrapping” – The Waitresses

“Is This Christmas” – The Wombats

“I Want An Alien For Christmas” – Fountains of Wayne

“I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here)” – Old 97′s

“Here It Is Christmastime” – Kevin Bacon and Old 97′s

¿DE QUÉ TRATA EL ESPECIAL NAVIDEÑO DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA”?

Ls guardianes, que tienen la misión de hacer que la Navidad sea inolvidable para Quill, se dirigen a la Tierra en busca del regalo perfecto, explica Marvel Studios.

“La presentación especial de Marvel Studios está protagonizada por Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan y Pom Klementieff, con Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn y The Old 97′s con Michael Rooker y Kevin Bacon”, añade la sinopsis.

TRÁILER DEL ESPECIAL NAVIDEÑO DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA”