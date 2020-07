“Guardianes de la Galaxia” (“Guardians of the Galaxy” en su idioma original) es la décima película del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) y tiene como director a James Gunn. La cinta que se estrenó en 2014 presentó al mundo a Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot. Este último llamó la atención por su peculiar forma de expresarse, solo con la frase “Yo soy Groot”.

La criatura parecida a un árbol ha pasado por varios cambios, sobre todo tras su muerte y resurrección como Baby Groot, pero algo que no cambia es la frase que repite con distintas entonaciones y que pocos pueden comprender.

Tráiler de Guardians of the Galaxy Vol. 2 | Marvel

Para la mayoría de personajes del MCU, y claro para la audiencia, es imposible descifrar lo que Groot intenta decir en las dos películas de “Guardianes de la Galaxia”. Por ejemplo, cuando Star-Lord y el Captain América lo conocen piensen que sigue diciendo su nombre.

El único que lo entiende desde un principio es Rocket, su socio desde hace mucho tiempo. Pero en “Avengers: Infinity War” todo el equipo de los Guardianes podía entender a Groot a la perfección. ¿Cómo se explica esto?

Al final de "Guardianes de la galaxia" Groot se sacrifica para salvar a sus amigos y renace como Baby Groot (Foto: Marvel)

¿POR QUÉ LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA PUEDEN ENTENDER A GROOT?

Al parecer la clave para entender a Groot es el tiempo. Según el director James Gunn, solo pueden entender a esa criatura si pasa tiempo con él y se conectan a un nivel más profundo. Por su parte, Abnett y Andy Lanning, creadores de los personajes del comic, señalan que el matiz de lo que dice Groot se puede escuchar en la brisa debajo de sus palabras.

Por lo visto en las películas de “Guardians of the Galaxy”, es claro que se necesita más de unos meses para entablar ese vínculo con Groot y lograr entenderlo, ya que para la segunda entrega de los Guardianes los protagonistas aún no podían entender a su compañero de equipo.

En cambio, para el momento “Avengers: Infinity War”, todo el equipo ha estado con Groot durante aproximadamente cuatro años y al fin pueden comprender lo que hay detrás de cada “Yo soy Groot”.

Thor entiende lo que dice Groot al poco tiempo de conocerlo (Foto: Marvel)

Sin embargo, existe una excepción: Thor. El dios del trueno logra entender a Groot casi al instante, aunque él explica que aprendió el idioma porque era electivo en Asgard, James Gunn aseguró que eso no fue más que una broma y que en realidad Thor puede hablar entender el lenguaje Groot más rápido debido a su naturaleza divina.

Entonces, en “Guardians of the Galaxy Vol. 3” toda la tripulación, excepto quizás Nebula, podrán entender a Groot. Además, ese personaje podría ser parte de “Thor: Love and Thunder” junto con otros Guardianes.