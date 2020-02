Marvel Studios dejó al mundo con la boca abierta el año pasado con “Avengers: Endgame”, película donde se unieron casi todos los héroes presentados en sus 10 años de producción cinematográfica y que posteriormente se convertiría en la más taquillera de la historia. Ahora, este año la compañía planea también apoderarse del mundo de la televisión con sus nuevas producciones para el servicio de streaming Disney+.

La gigante casa de Mickey Mouse creó su propia plataforma de streaming para unir a todas sus franquicias en lugar de distribuir sus creaciones para otras compañías. De esta manera, Marvel Studios forma parte vital de su contenido con series originales que se irán estrenando en los próximos años a través del servicio digital.

Recientemente, durante uno de los descansos del Super Bowl LIV, Disney publicó una serie de avances de sus futuras producciones como “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “Black Widow”, siendo esta última una película parte del MCU que ayudaría a explorar más del pasado del personaje de Scarlett Johansson.

Pero, ¿acaso esto es todo lo que la compañía tenía para anunciar? Durante una reunión de cuentas en Walt Disney Studios, su CEO Bob Iger se refirió a siete series de Marvel que se encontraban en diferentes etapas de desarrollo muy a parte a los avances que se vieron durante el medio tiempo del juego de los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Se sabe que Marvel está trabajando en “What If...?”, “Hawkeye”, “She-Hulk”, “Ms. Marvel” y “Moon Knight”, pero si Bob Iger no se equivocó, esto quiere decir que aún quedan dos proyectos sin anunciar que llegarían a modo de TV shows en Disney+ en los próximos años.

Esto también va de la mano con el reciente rumor de que Marvel Studios estaría trabajando en dos series que aún no han sido anunciadas, proyectos que serían mucho más pequeños que las grandes apuestas de la compañía para unir en el MCU a futuro. Ahora, ¿en qué series podría estar trabajando Marvel Studios? Muchos fans concuerdan que sería “Secret Invasion”.

"Secret Invasion" en los cómics fue un evento enorme que reveló la invasión secreta de los Skrulls (Foto: Marvel Comics)

“Secret Invasion” fue un crossover del 2008 en Marvel Comics que reveló una infiltración de la Tierra por los Skrulls que se había planeado durante años, con muchos líderes mundiales y superhéroes de Marvel reemplazados en secreto por los alienígenas cambia-forma.

Si bien en el MCU los Skrulls fueron convertidos en los buenos gracias a la Capitana Marvel, todavía se cree que “Secret Invasion” se abordaría de alguna forma. La escena post-créditos de “Spider-Man: Far From Home” reveló que todavía hayben la Tierra, y es posible que lleguen más y que no todos sean tan buenos.

Por otro lado, desarrollar este evento en una serie de televisión es muy adecuado para contar historias largas en lugar de una película de dos horas, por lo que caería perfecto para una producción de Disney+. Además, “Secret Invasion” se vincula con muchos otros planes de MCU: “WandaVision” incluirá SWORD, a Monica Rambeau, que junto con la serie “Ms. Marvel” se vinculará con “Captain Marvel” 2.

Con respecto al segundo proyecto para la televisión, existen también algunas opciones. Kevin Feige ha declarado en incontables ocasiones que le gustaría que Nova llegue al MCU, pero ninguna película ha hecho referencia a él. ¿Podría ser que estén guardando una serie en específico para ver el crecimiento de Richard Rider?

Nova podría aparecer próximamente en el MCU (Foto: Marvel)

Es cierto que en el MCU los Nova Corps se han ido, pero esto no quiere decir que Nova no tenga un papel en la futura Fase 4 de Marvel. Esto junto al hecho de que la compañía quiere llevar sus aventuras a un nivel más cósmico, Rider podría ser el candidato perfecto para una serie de aventuras espaciales en Disney+.

Finalmente, otra opción que no se descarta es la posibilidad de traer a los “Young Avengers” a la pantalla chica. El equipo de superhéroes jóvenes podría estar más cerca de lo que muchos creen con Kate Bishop apareciendo en “Hawkeye”, la serie de “Ms. Marvel” y la posible introducción en “Wandavision” de Wiccan y Speed.

De momento solo queda esperar a que la misma Marvel confirme sus futuros proyectos para los siguientes años, y es muy probable que esperen el reporte de las series ya anunciadas para descubrir si se arriesgarían a hacer algo como “Young Avengers” o “Secret Invasion”. En cualquier caso, los fans están emocionados de saber que la compañía no se quedará con los brazos cruzados una vez que se estrenen “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

"Young Avengers" en los cómics eran un pequeño grupo de jóvenes héroes bajo la tutela de los "Vengadores" (Foto: Marvel Comics)

