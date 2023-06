Entre el 19 y el 25 de mayo, Disney estrenó a nivel mundial la nueva versión de “La sirenita” (o “The Little Mermaid” en su idioma original), un live action de la icónica princesa con una perspectiva diferente al clásico de 1989, lo cual dividió a los seguidores del personaje, principalmente por la elección de Halle Bailey como protagonista.

Como se recuerda, la actriz fue criticada por no reunir las características físicas que mostraba el personaje en la cinta animada, argumento que fue minimizado por el director Rob Marshal, quien convocó a figuras como Javier Bardem o Melissa McCarthy en el reparto.

Pese a los comentarios negativos iniciales, la cinta ha tenido una recepción relativamente buena, siendo que la crítica le ha restado importancia a las características de la actriz para enfocarse en otros aspectos de la película de Disney.

Póster oficial de "La sirenita", el nuevo live action de la icónica princesa (Foto: Walt Disney Pictures)

LOS VILLANOS FAVORITOS DE HALLE BAILEY

En conversación con Quien, la actriz se refirió a su experiencia en “La sirenita” y se animó a dar su lista de villanos favoritos entre las princesas de la compañía, sorprendiendo al no incluir a Úrsula, pese a ser el rival de su personaje.

El primero que mencionó fue el Dr. Facilier (cuyo actor de voz es Keith David), el villano de “La princesa y el sapo”.

“Creo que realmente amo al villano de la princesa Tiana de ‘La princesa y el sapo’ y amo esa canción que dice ‘I got friends in the other side’”, explicó Halle, en referencia al tema que interpreta el personaje cuando busca engañar a la protagonista.

Cabe destacar que tanto Facilier como Úrsula son usuarios de magia oscura, aunque a diferencia del personaje marino que posee los poderes, el primero recibe sus habilidades de los Seres del Más Allá, que piden como pago almas inocentes.





Al rival de Tiana se suma Scar, el hermano de Mufasa y tío de Simba, el villano de la primera entrega de “El rey león”, cinta que tuvo su live action en 2019.

“También Scar, es tan buen villano. Me daba tanto miedo cuando era pequeña”, agregó Bailey.

A diferencia de Facilier y Úrsula, la habilidad de Scar no está en la magia, sino en el engaño, pues acomodó todos los hechos para acabar con la vida de su hermano y hacerse con el reino, el cual casi lleva a su destrucción por su maldad y avaricia.





ÚRSULA EN LA NUEVA VERSIÓN DE “LA SIRENITA”

Para crear a la icónica villana, los desarrolladores se inspiraron físicamente en la famosa drag queen llamada Divine, aunque conservando el maquillaje exagerado y los tentáculos, los cuales pasan a segundo plano gracias a la interpretación de Melissa McCarthy.

En la cinta, por primera vez se revela que es la hermana del Rey Tritón (Javier Bardem) y busca destruirlo como venganza al no ser ella la que heredó el trono del mar. Por supuesto, su historia de origen abre la posibilidad de ver un spin-off del personaje, tal como ya ha hecho Disney antes con Maléfica y Cruella.

Del mismo modo, en la cinta de 2023 no se hace mención ni referencia a los pólipos, las víctimas de Úrsula que esconde en su guarida y que fueron sus enemigos antes de que su magia oscura los convierta en híbridos de plantas con cabeza y raíces.