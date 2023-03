En los últimos años, Disney ha lanzado nuevas versiones live action de sus películas animadas clásicas, incluyendo a sus tradicionales princesas en cintas como “La Cenicienta”, “La Bella y la Bestia” o “Aladdin”, además de prepararse para el estreno de “La Sirenita”.

A diferencia de otras cintas, la nueva versión de “The Little Mermaid” ha causado polémica entre los fanáticos de la franquicia, pues Halle Bailey, la actriz seleccionada para interpretar a Ariel, no posee las características físicas que la princesa tenía en su aparición en la película animada de 1989.

Pese a esto, la compañía de entretenimiento ha hecho oídos sordos a las críticas y ha decidido llevar adelante el proyecto, publicando varios avances de la historia submarina.

El live action de "La sirenita" se estrenará en las siguientes semanas (Foto: Disney)

EL NUEVO TRÁILER DE “LA SIRENITA”

El lunes 13 de marzo, Walt Disney Studios compartió en su canal oficial en YouTube el tráiler de la nueva versión de “La Sirenita”, la cual muestra un ambiente totalmente siniestro, muy distinta a la versión animada de hace varios años.

Originalmente, el nuevo avance fue emitido el pasado fin de semana durante la edición 95 de los Premios de la Academia, causando sorpresa al mostrar a Melissa McCarthy como Ursula.

El encuentro de Ariel y el príncipe Eric

El corto muestra el primer encuentro entre Ariel y el príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King, así como la prohibición de su padre, el Rey Tritón (Javier Bardem), tras conocer que esta lo rescató.

Será así como la protagonista conocerá a Ursula y desatará los eventos de la película.

El trato de Úrsula y Ariel

En tráiler también presenta por primera vez a Úrsula, interpretada por Melissa McCarthy, quien le ofrece convertirla en humana y así poder estar al lado de Eric.

“No puedes vivir en ese mundo a menos que te conviertas en humano”, le advierte Úrsula, a lo que Ariel le pregunta “es eso posible”. Sin dudarlo, la villana le responde con tono tentador: “Es para lo que vivo”.

La transformación de Ariel

Finalmente, en el tráiler se ve a la princesa Disney en un bote y esta vez ya no posee su larga cola de sirena, sino dos piernas humanas, confirmando su transformación.