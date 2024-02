CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “Halo”, serie de Paramount+ basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, después de la fuga de la Dra. Halsey (Natascha McElhone), el coronel James Ackerson (Joseph Morgan) se convierte en el director del programa Spartan, pero no confía en el estado mental del Jefe Maestro John-117 (Pablo Schreiber).

En tanto, la guerra del Jefe Maestro contra el Pacto una alianza teocrático-militar de varias razas alienígenas avanzadas, continúa, pero una mortífera misión de evacuación provoca un cambio significativo. Además, John busca incansablemente a los Spartans desaparecidos y cree ver a Makee, lo que hace que Kai se preocupe por la estabilidad del jefe y sea suspendido junto a su equipo por Ackerson.

No obstante, el Jefe Maestro organiza una misión no autorizada. En el tercer episodio de la segunda temporada de “Halo”, John lleva a Kai, Riz y Vannack a Visegrad para buscar al equipo Cobalto, pero no encuentran rastro de los Covenant, a pesar de la interferencia estática que escucha Pérez.

El Jefe Maestro John-117 (Pablo Schreiber) organiza una misión no autorizada en el tercer episodio de la segunda temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HALO” - TEMPORADA 4 EPISODIO 3?

John y su equipo son detenidos por los soldados de la Flota del UNSC, liderados por Briggs. Cuando Keyes señala que Cobalt fue enviado a Atkis IV, el jefe habla de una conspiración, pero nadie parece dispuesto a escucharlo. En tanto, en The Rubble, Kwan Ha acorrala a Laera, pero ella consigue escapar.

Después de hablar con su padre, Ackerson recibe a Kai, quien le pide que levante la suspensión del equipo Plata, pero James se niega y sugiere que el Jefe Maestro sufre algún tipo de demencia. Más adelante, Cortana le proporciona información alarmante.

Laera, Kwan y Kessler intentan escapar de los escombros, pero Antares y Carina arruinan sus planes. Mientras Laera va a enfrentarse a los traidores, Kwan Ha debe llevar Kessler al barco.

A medida que avanza el tercer episodio de la segunda temporada de “Halo”, se confirma que el equipo Cobalto está muerto y que Covenant está infiltrado en Reach. El ataque inminente obliga a Ackerson a tomar una decisión fatídica. ¿Por qué James abandona el lugar?

James Ackerson (Joseph Morgan) decide abandonar Reach en el tercer episodio de la segunda temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HALO” - TEMPORADA 4 EPISODIO 3?

A pesar de que es consciente de la presencia de Covent, Ackerson decide ocultar la información para no causar pánico y debido a que todas las simulaciones ejecutadas por Cortana sobre la supervivencia de Reach Cortana tienen resultados desesperanzadores. Para el coronel la única opción es abandonar Reach.

El Jefe Maestro busca la ayuda de Margaret Parangosky, pero ella solo le aconseja seguir el “protocolo”. Tras acusarla de trabajar para la ONI, John se encuentra con Pérez, quien finalmente traduce el discurso Sangheili que ha estado escuchando, así se revela que el plan es invadir el Dominio y masacrar a todos para lograr el objetivo del Pacto.

Al final de este capítulo de “Halo”, Kwan Ha salva a Laera y asesina a Antares y Carina. Poco después, planea su siguiente paso con Laera. Ackerson confronta a Catherine Halsey y deja Reach, además se produce una explosión masiva.