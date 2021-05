Song Kang se ha convertido en uno de los actores coreanos más populares de estos tiempos. Tras protagoniza exitosamente ‘Love Alarm’ y ‘Navillera’, el interprete de 27 años encabezará una nueva historia llamada ‘Nevertheless’ al lado de Han So Hee.

La también modelo surcoreana inició su carrera en 2017 de la mano de la agencia U-ATTO Entertainment y fue así que en ese año debutó en la serie “Reunited Worlds” donde dio vida a Lee Seo-won, una periodista de moda y la novia del doctor Sung Yeong-joon.

Desde ese momento ha participado en diversas producciones y hasta ahora no había sido protagonista. Así que en este 2021 JTBC la convocó para encabezar un nuevo drama al lado del famoso Song Kang y que pronto aterrizará en el catálogo de Netflix.

¿QUIÉN ES HAN SO HEE?

Lee So-Hee, mejor conocida como Han So Hee nació el 18 de noviembre de 1994 y tiene 26 años. Desde muy corta edad mostro dotes para la actuación y el modelaje. Cuando estudiaba en el Ulsan Girls’ High School no se perdía ningún evento cultural.

Es más, en 2006 hizo una aparición especial en la serie “Spring waltz” e hizo de Seo Eun Young de joven, así que desde ese momento sabía a que se quería dedicar por el resto de su vida.

En 2017 debutó en la actuación y desde ese momento ha sido parte de diversos dramas como: ‘Money flower’, ’100 days my prince’, ‘Abyss’, ‘The world of the married’.

Pero no solo se ha destacado por su gran talento en las series de drama, sino también en diversos clips musicales de artistas surcoreanos como: SHINee, Jung Yong-hwa, Roy Kim y MeloMance.

También ha sido modelo para diversas marcas de belleza, la más reciente ha sido para L’Oréal Paris y se convirtió en imagen de diversos productos para el cuidado del cabello.

No cabe duda que Han So Hee tiene un gran futuro por delante y tras protagonizar “I know but’ al lado de Song Kang le abrirá muchas más puertas en el mundo de la actuación en Corea del Sur y se convertirá en una de las actrices más populares de estos tiempos.

FOTOS DE INSTAGRAM DE HAN SO HEE