Song Kang, conocido por interpretar a Hwang Sun-oh en “Love Alarm”, es un actor surcoreano que estudió arte cinematográfico en la Universidad Konkuk. Pero ese no es su único proyecto importante, también participó en series como " The Liar and His Lover”, “Sweet home” y “Navillera”.

Este actor que nació el 23 de abril de 1994 está bajo la dirección de la agencia Namoo Actors, que tiene entre sus filas a reconocidos intérpretes como Park Min-young, Moon Chae-won, Lee Joon-gi, Shin Se-kyung, entre otros. Pero si quieres saber sobre Song Kang continua leyendo.

1. SU PRIMER K-DRAMA

En marzo del 2017, con tan solo 22 años, se unió al elenco de la serie surcoreana “The Liar and His Lover”, donde interpretó a Baek Jin-woo, el guitarrista de la banda “Mush & Co” que está enamorado de la cantante de la banda y su amiga Yoon So-rim (Joy).

Antes de alcanzar la fama con "Love Alarm", el actor había participado en "The Liar and His Lover" (2017) y "Man Who Sets the Table" (2018). (Foto: @songkang_b)

2. OTROS PAPELES

En septiembre del mismo año se unió al elenco recurrente de la serie “Man Who Sets the Table”, donde interpretó a Kim Woo-Joo, el hermanastro de Jung Tae-yang (On Joo-wan) que trabaja en “Mattress Store”.

3. “LOVE ALARM” FUE SU PRIMER PROTAGÓNICO

Junto a Kim So-Hyun y Jung Ga-Ram, Song Kang fue uno de los protagonistas de “Love Alarm”, drama de Netflix que le ayudó a ganar fama mundial y conseguir más ofertas laborales, como el papel principal de “Sweet Home”.

4. VENCIÓ A MÁS DE 900 SOLICITANTES PARA EL PAPEL DE SUN-OH

Para conseguir el papel de Hwang Sun-oh debió superar a más de 900 actores y artistas que anhelaban conseguir el rol protagónico. En una entrevista con Hype, el director de la serie reveló que el “aura inocente y sentimental” de Song le ayudó a quedarse con el papel.

Song Kang interpretó a Hwang Sun-oh en “Love Alarm” (Foto: Netflix)

5. FUE PRESENTADOR DE PROGRAMAS MUSICALES

Al igual que otros actores coreanos, Song Kang fue el presentador del popular programa de música Inkigayo, en su caso desempeñó ese rol desde el 18 de febrero al 28 de octubre de 2018. Además, trabajó al lado de Mingyu de SEVENTEEN y Jung Chae-Yeon de DIA.

El actor y modelo ha sido conductor de diversos shows como: "Salty Tour", "Survival", "The Eight" y el programa de K-pop "Inkigayo". (Foto: @songkang_b).

6. PROTAGONIZÓ VIDEO MUSICALES

Kang apareció en dos videos musicales en 2017 titulados ‘Sweet Summer Night’ de The Ade y ‘Love Story’ de Suran. En 2019, realizó otra aparición en un MV para la canción ‘Call Me Back’ de Vibe.

7. QUERÍA SER ARQUITECTO

Cuando apenas era un niño, Kang quería ser arquitecto o diseñador de muebles. “Vi fotos geniales y pensé que quería hacerlo, pero no fue fácil. No tenía idea de por dónde tenía que empezar”, contó anteriormente a Preview. Pero eso cambió tras ver la actuación de Leonardo Dicaprio en “Titanic”.

Song Kang quería ser arquitecto antes de convertirse en actor (Foto: @songkang_b)

8. ES FANÁTICO DE BTS

Al ser presentador de Inkigayo escuchó varias canciones de BTS e incluso los vio en el escenario, así que se convirtió en un fan. “Escuché canciones de ídolos antes, pero después de ser MC de Inkigayo, me di cuenta de que había una energía diferente”, dijo a SpoTV News en una entrevista. “Mi corazón se agitó especialmente cuando vi a BTS. Me enamoré de su escenario. Todos son tan guapos y geniales. No creo que pueda ni siquiera competir con ellos”.

9. LE ENCANTA LEER

Song Kang contó en varias entrevistas que a menudo lee novelas de misterio para relajarse. “Cuando se trata de videos, no hay espacio para mi imaginación. En una novela, incluso una sola oración puede expresarse de muchas formas diferentes. Creo que me he vuelto más expresivo después de usar mi imaginación”, confesó a Cosmopolitan Korea.

A Song Kang le encanta leer (Foto: Netflix)

10. NAVILLERA

El 22 de marzo de 2021 se unió al elenco principal de la serie “Like Butterfly”, también conocida como “Navillera”, donde interpreta a Lee Chae-rok, un joven bailarín de ballet emergente de 23 años con gran talento que a menudo se culpa a sí mismo por sus frecuentes lesiones.