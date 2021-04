La segunda temporada de “Love Alarm”, una de las series surcoreanas más exitosas de Netflix, tuvo a los fanáticos en una montaña rusa de emociones, preguntándose si Jo-Jo y Hye-Young realmente se juntarían o si Jo-Jo volvería con Sun-Oh. Y es que el k-drama se convirtió en el favorito del público y uno de los más comentados en los últimos años.

“Love Alarm”, basada en el webtoon de la escritora Chon Kye-young, llegó por primera vez a Netflix en 2019, cuando presentó la historia de Jojo, Sun Oh y Hye-yeong. Casi dos años después, en marzo de 2021, la segunda parte del programa aterrizó en la plataforma de streaming con varias sorpresas.

Al final de la segunda entrega de “Love Alarm”, Jojo decidió quedarse con Hye-yeong y alejarse de Sun Oh, y aunque muchos fanáticos cuestionaron la decisión de la protagonista, más de uno quisiera ver más de esta historia. Pero, ¿cuáles fueron las sorpresas más grandes de la temporada 2? Aquí te mostramos cinco, según el portal Screenrant.

"Love alarm" es protagonizada por los actores surcoreanos Kim So Hyun, Song Kang y Jung Ga Ram (Foto: Netflix)

“LOVE ALARM”: LAS 5 SORPRESAS MÁS GRANDES DE LA TEMPORADA 2

5. EL PAPEL DE JO-JO EN LAS REDES SOCIALES

La historia de Jo-Jo se volvió un poco más compleja en la segunda temporada sobre la aplicación Love Alarm y las redes sociales. En la primera entrega, el público vio que un grupo de usuarios de Love Alarm intentó terminar sus vidas juntos, angustiados por el impacto que la aplicación ha tenido en sus vidas amorosas.

La segunda parte mostró que Jo-Jo podría haber tenido un papel en ella. La protagonista es parte del Badge Club como autora de The Ringing World, donde comparte ilustraciones de sus luchas. Desafortunadamente, sus publicaciones influyen en varias personas que las llevan a querer terminar con sus vidas, pero una sobreviviente se obsesiona con ella y crea una historia tensa.

4. MADRE DE SUN-OH

En la primera temporada, “Love Alarm” mostró que Sun-Oh y su madre tienen una mala relación. Ella es manipuladora y se preocupa más por la imagen de su familia que por los sentimientos de su hijo. Sin embargo, en la segunda parte de la serie de Netflix ella se vuelve más vulnerable y se abre un poco más a Sun-Oh, tanto que él realmente comienza a simpatizar con ella.

3. LA HISTORIA DE DUK-GO

Al final de la primera temporada, los fanáticos quedaron desconsolados cuando se ve a Duk-Go sentado en el borde de su ventana por lo que muchos pensaron que acabó con su vida. Sin embargo, la nueva entrega mostró a un hombre guapo como el creador y CEO de Love Alarm, pero hay un aura de misterio alrededor de quién es realmente.

Finalmente, se revela que Duk-Go nunca murió y, en cambio, permaneció escondido, dejando que su hermano mayor dirigiera la empresa como un falso CEO. Pero sigue siendo el jefe, ya que evita que su hermano lance Love Alarm 2.0.

Jojo y Sun Oh fueron pareja en la primera temporada de "Love Alarm". (Foto: Netflix)

2. SUN-OH LE DA UNA OPORTUNIDAD A YUK-JO

Yuk-Jo se presentó en la primera temporada como una famosa socialité y la novia de Sun-Oh. Su relación continúa en la segunda temporada, pero está claro que Sun-Oh sigue enamorado de Jojo. Eventualmente se separaron, pero los fanáticos no esperaban que Sun-Oh regresara con ella. Mientras ella está fuera, él visita constantemente su apartamento y le deja mensajes de voz. Cuando ella regresa, él camina alrededor de la esquina y se abrazan mientras sonríen.

1. ¡HYE-YOUNG SE QUEDA CON JOJO!

Una razón importante por la que Jojo y Sun Oh son la pareja perfecta es por la atracción instantánea que sienten el uno por el otro. Cuando se miran a los ojos por primera vez, es evidente que los dos están destinados a estar juntos. Aunque muchos fanáticos de “Love Alarm” querían que Jojo regrese con Sun Oh en la temporada 2, esto no llegó a suceder.

Jojo sorprendió a los fanáticos cuando decidió quedarse con Hye-yeong y alejarse de Sun Oh. La paciencia y el amor verdadero ganan y Jo-Jo usa la lanza para hacer sonar la alarma de Hye-young, mostrándole finalmente que ella realmente lo ama por su propia voluntad.