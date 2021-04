“Love Alarm” en su primera temporada de Netflix terminó en un suspenso, con “Kim Jo-jo”, interpretado por Kim So-hyun, teniendo que elegir entre Hwang Sun-oh de Song Kang o Lee Hye-yeong de Jung Ga-ram. Aparte de eso, a los personajes también se les presentó una versión actualizada de la aplicación “Love Alarm”, debidamente denominada “Love Alarm 2.0”

“Love Alarm”, en su segunda temporada, tiene lugar cuatro años después de la primera parte. Continuará la historia de las personas que utilizan una aplicación para encontrar el amor. La aplicación les da a los usuarios una notificación cuando alguien dentro de un radio de 10 metros tiene sentimientos románticos por ellos.

Sin duda fue para muchos una buena opción de serie para ver mientras buscaban en Netflix. Este año, la serie regresó con su segunda temporada. Dirigida por Lee Na-jung, la serie tiene una buena mezcla de ciencia ficción y romance que aporta una dosis de emoción a los espectadores con cada episodio que ha estrenado en la plataforma.

Tras este éxito en la audiencia, uno de los fenómenos más relevantes para los actores de “Love Alarm” fue su aumento en la popularidad y las posibilidades de seguir construyendo su carrera en el medio. Tal como le pasó a Song Kang que gracias a su participación en la serie ahora es conocido como el favorito de Netflix y ha logrado conseguir una nueva interpretación gracias a ello.

¿CÓMO SONG KANG SE CONVIRTIÓ EN EL ACTOR SURCOREANO DE NETFLIX?

Song Kang ganó fanáticos en todo el mundo. (Foto: Twitter)

Song Kang interpreta el papel de Sun-ho en “Love alarm”, la joven estudiante que se enamora de Jo-jo de Kim So-hyun cuando los dos están en la escuela secundaria. Sin embargo, los malentendidos combinados con la angustia adolescente terminan separándolos a los dos hasta que crecen para encontrarse de nuevo. Como Sun-ho, Song Kang impresionó a la audiencia y a la industria.

Debutó en 2017 con “The Liar and His Lover” en la que interpretó a un personaje secundario y sus siguientes papeles en “Man Who Sets the Table” y “Touch Your Heart” y “Cuando el diablo llama tu nombre”. Pero fue “Love alarm” lo que realmente puso a Song Kang en un aprieto. Después del lanzamiento de la temporada 1 de “Love alarm”, el actor consiguió el papel principal en otro original de Netflix titulado “Sweet Home”.

Si bien muchos de los próximos actores dejaron una marca al comenzar en programas de la red, Song Kang pudo usar el mercado en auge de Netflix a su favor. Ni “Love alarm” ni “Sweet Home” se emitieron realmente en ninguna de las cadenas y, sin embargo, ambos programas han recibido mucha atención.

Song Kang se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida como actor. (Foto: Instagram)

De hecho, ambos programas se basan en webcomics populares del mismo nombre. Si bien “Sweet Home” como un webcomic se había completado y el programa tomó una ruta diferente, “Love alarm” no tuvo fin porque, según los informes, el autor se enfermó, lo que provocó que se subieran capítulos al azar.

Los dos programas realmente pusieron a Song Kang en el mapa, ya que los personajes fueron impulsados por una escritura sólida. Especialmente en “Sweet Home”, en la que Song Kang interpreta el papel de Cha Hyun-su. El programa también parece provocar un lanzamiento de la segunda temporada, aumentando la emoción en torno al programa y sus miembros del elenco.

Las dos exitosas series, más la segunda parte de una de ellas recién transmitida "Love Alarm), realmente pusieron a Song Kang en el mapa. (Foto: Netflix)

Tras el éxito de los dos programas, interpretará su primer papel principal en un programa de televisión con “Navillera” de tvN. En “Navillera”, Song Kang interpreta el papel de una bailarina de ballet. Su éxito con los programas en el sitio de transmisión lo ha apodado localmente como “Hijo de Netflix”.

Hablando de su éxito en una entrevista citada por The Korea Herald, Song Kang dijo: “En cada audición, trato de mostrar la persona cruda que soy. Creo que todos tienen una atracción única, así que pensé que debería tener una también. Creo que el director Lee Eung-bok sintió que yo era como Hyun-soo de ”Sweet Home” durante la audición y decidió elegirme “.

La más reciente noticia sobre un nuevo proyecto del actor se refiere al K-Drama I Know But. (Foto: Netflix)

Luego agregó: “Aunque no he hecho muchos trabajos todavía, esta fue la primera vez que mis amigos me contactaron después del lanzamiento del drama. Incluso escuché que el drama estaba en el primer lugar en más de 10 países, así que estoy muy feliz.” También confesó que sufrió presión mientras trabajaba en el programa y dijo: “Estaba muy presionado y sentía mucha responsabilidad. Incluso durante el rodaje, tenía dudas. ‘¿El personaje que he construido hasta ahora es correcto?”.

“Comuniqué con los directores cuando eso sucedió. También escribo mucho en mi diario y leo lo que escribí antes para superar la presión y las dudas“. También habló de cómo llevar un diario lo ayudó con las audiciones fallidas y explicó: “Esperé los resultados de muchas audiciones finales, pero terminé fallando en todas en un momento. Escribir en mi diario me ayudó a superar esos momentos”.