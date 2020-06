El 2008 era una época extraña, aunque no tan extraña como la que se vive ahora con una pandemia mundial y el descontrol social en Estados Unidos. Para muchos, fue en este año que surgió un cambio generacional también en el cine, presentando a personajes clásicos de Hollywood que colgaban el manto para darle paso a nuevas estrellas, y entre ellas se encontraba Will Smith.

Durante muchos años, el actor fue un pilar dentro de la industria del cine por su participación en “Independence Day” de 1996 y “Men in Black” de 1997, dándole más popularidad al ya reconocido intérprete de “The Fresh Prince of Bel-Air”. Pero para el 2008, sus éxitos habían disminuido y tuvo la oportunidad de participar en otra gran producción conocida como “Hancock”.

La cinta cuenta la historia de un ebrio superhéroe que lucha contra el crimen con una botella de licor en una mano. Esto suena como una comedia desenfrenada, pero en realidad se ideó como una cinta al estilo superhéroes. Durante casi toda la película, el mismo Smith está frunciendo el ceño o incluso triste y fue por este motivo que muchos fans la calificaron como el declive del actor.

Sin embargo, algunos la recuerdan con cariño y he ahí el por qué existen tantas opiniones divididas con respecto a “Hancock”. Además, una de las cosas que aún más dividieron a sus fans fue el final “feliz” que dejó al personaje con su historia cerrada hasta cierto punto, pero abriendo camino a una secuela que nunca llegó.

¿QUÉ SIGNIFICÓ EL FINAL DE “HANCOCK”?

"Hancock": explicación del final y escena post-créditos (Foto: Columbia Pictures)

En los momentos finales de la cinta, Hancock sigue con su labor de héroe y detiene un robo en una tienda cuando uno de los ladrones le dispara. Como recientemente estuvo cerca de Mary, interpretada por Chaarlize Theron, pierde sus poderes y se vuelve mortal, siguiendo con la regla de que cuanto más cerca están el uno del otro, más débiles se vuelven. Rápidmente lo llevan al hospital y Mary lo visita para revelarle que han estado juntos y separados desde hace miles de años.

Hace 80 años, cuando vivían juntos en Miami, fueron a ver “Frankenstein” a una sala de cine y fueron atacados. Como estaban juntos y no tenía poderes, él resultó gravemente herido con un fuerte golpe en la cabeza que le dio amnesia. Mary dejó a Hancock en el hospital y tan pronto como se fue, recuperó sus poderes e inmortalidad.

Fue así como ella se dio cuenta de que tenían que estar separados para que él pudiera tener sus poderes y ser un héroe. Ray (Jason Bateman) y su hijo también visitan a Hancock y de repente llega el villano principal y responsable de los anteriores atracos para atacarlo. Tanto Mary como Hancock están gravemente heridos y el ladrón casi mata a Hancock, pero Ray ayuda justo a tiempo y corta la otra mano del ladrón.

"Hancock": explicación del final y escena post-créditos (Foto: Columbia Pictures)

Hancock se aleja rápidamente del hospital para que Mary pueda recuperar su inmortalidad y así salvarle la vida. Un mes después, Ray y Mary todavía están juntos y Hancock continúa luchando contra el crimen. Durante una llamada a su compañero, le comenta que mire el cielo y este se sorprende al ver el logotipo de Ray All Heart en la luna.

Durante los créditos finales, Hancock responde a una situación de rehenes y se sugiere que salvó a todos. Entonces la película acaba dejando todo cerrado. Ray y Mary casados y viviendo una vida normal mientras Hancock ha aprendido a tratar con la gente para convertirse en el héroe que la ciudad necesitaba.

"Hancock": explicación del final y escena post-créditos (Foto: Columbia Pictures)

Por el lado argumental, Columbia Pictures pudo haber creado una secuela contando lo que pasaría con Hancock y con Mary considerando que ambos siguen siendo inmortales luego de la muerte de Ray. Es complicado saber qué otro problema podrían haber enfrentado ya que su principal problema se mantiene a menos que encuentren la manera de romper su vínculo y conocer sus verdaderos orígenes.

En cambio, en el sentido de la película como tal y las actuaciones de Will Smith específicamente, los espectadores relacionaron el declive de la carrera del actor con este personaje, pero que al final sabría reinventarse para adaptarse a un nuevo público, tal como lo ha demostrado al convertirse en todo un influencer en YouTube y Tik Tok.

VIDEO RECOMENDADO

Suicide Squad 2: ¿por qué el Deadshot de Will Smith no volverá a la película?