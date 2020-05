Natasha Klauss es una actriz colombiana conocida por interpretar a Sara Elizondo en “Pasión de gavilanes”, exitosa telenovela de 2003 escrita por Julio Jiménez. En una reciente transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram la intérprete contó cómo lidio con la crianza de su hija y su trabajo al mismo tiempo.

Cuando protagonizaba “Pasión de gavilanes” su hija Isabela ya tenía 3 años, por lo que no pudo encargarse por completo de ella. El responsable de la pequeña era su primo y pareja en ese entonces, Marcelo Grecco.

Paola Rey y Natasha Klauss se enfrentan al mayor reto de 'Pasión de Gavilanes' | Video

"Yo no la veía, realmente quien la crió los primeros años fue Marcelo. Yo con ella pasaba muy pocas horas del día, no compartía con ella y eso es fortísimo porque eso te genera un montón de culpas”, confesó Natasha Klauss.

A pesar de que fue duro no poder pasar más tiempo con su pequeña, la actriz colombiana tiene una buena relación con su hija y comprende que la situación que vivió. "Pero después con el tiempo entiendes un montón de cosas que tenían que ser así (…) Yo también era una bebé. Era muy chiquita y también tuve matrimonio de chiquita, todo fue como rápido", reconoció.

La actriz que participó en telenovelas como “La tormenta” y “El zorro: la espada y la rosa” se separó del padre de su hija cuando la niña apenas tenía unos meses de nacida, por lo que Marcelo Grecco, con quien tuvo un matrimonio de 13 años y otra hija llamada Paloma, se convirtió en el padre de Isabel.

"Ella tiene su papá biológico, lo que pasa es que por circunstancias de la vida él se fue a otro país muy chiquita ella, entonces hubo una desconexión física", contó. "Él adoptó a Isabel, él es el papá de su corazón", señaló la interprete que también participó en “Operación pacífico”.

Actualmente, Isabel tiene 19 años y en lugar de hija de Natasha Klauss parece su hermana.

NATASHA KLAUSS Y LA HISTORIA DE AMOR QUE VIVIÓ CON SU PRIMO HERMANO

La historia de amor de Natasha Klauss y su primo hermano Marcelo Grecco duró 13 años, tiempo en el que tuvieron a Paloma, su hija. Si bien se separaron en 2013, la actriz conserva un hermoso recuerdo de quien fue su pareja. Al menos eso dejó entrever en un en vivo que realizó a través de Instagram.

“Nosotros somos primos hermanos, obviamente hay muchas personas que no lo entienden”, compartió la actriz colombiana. “Como no me crié con él porque no nos criamos juntos, él vivía en Uruguay y yo en Colombia, no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo”, aseguró.

De hecho, Klauss tenía 11 años la última vez que se vieron antes de reencontrarse de grandes. “Mis recuerdos de él siempre eran de chiquita, como que iba a Uruguay, lo veía, y era mi primito. La última vez que fui eran 11 o 12 años los que tenía yo y ya la siguiente vez que nos vimos estamos hablando de (que tenía) 18/19 años. Pasaron muchos años”, contó la intérprete, hoy de 44.

Cuando los primos se dieron cuenta que estaban enamorados, la actriz ya tenía una hija fruto de su relación anterior.