Harry Potter y Neville Longbottom tuvieron vidas muy similares y a la vez diferentes. Ambos niños nacieron a finales de julio y sus padres retaron al señor tenebroso tres veces, así que estaban dentro del perfil del protagonista de la profecía que llegó a oídos de Voldemort. Finalmente, estos personajes se convirtieron en una parte crucial en la historia creada por J.K Rowling.

Potter ganó mucha fama desde que era un bebé, ya que todos en el mundo mágico lo conocían como “el niño que vivió”, pero él no entendía cómo ni por qué Voldemort lo perseguía. No fue hasta después de la muerte de Sirius que Harry aprendió la verdadera naturaleza de por qué el señor tenebroso lo quería matar.

Por su parte, Neville inició siendo un niño muy miedoso y olvidadizo. No era muy bueno en Pociones o Transformaciones y no tenía el mejor historial con la magia en general. Parte de esto provino de usar la varita de su padre en lugar de una que lo eligió a él. Cuando Neville consiguió su propia varita, comenzó a mejorar. Sin embargo, los cambios más esenciales de Neville no ocurrirían hasta su séptimo año. Harry, Ron y Hermione se reencuentran con un Neville Longbottom más fuerte e intenso.

No cabe duda que Harry y Neville eran vitales para la historia en general, así que en esta nota te contaré cuáles son las similitudes y diferencias que existen entre estos dos magos.

10. SIMILITUD EN LA HISTORIA DE SUS PADRES

James y Lily Potter sirvieron en la Orden del Fénix junto a Frank y Alice Longbottom. Los cuatro eran parte de la orden del Fénix que buscaba derrotar a Voldemort. Todos también habían estado en Gryffindor. Las dos parejas retaron al señor tenebroso tres veces.

Los padres de Harry son recordados por ser los responsables de desaparecer a Voldemort y los padres de Neville terminaron en el Hospital St. Mungos, después de haber sido torturado hasta la locura. Aunque Frank y Alice pudieron mantener sus vidas, nunca fueron los mismos, así que ni Harry ni Neville llegaron a tener una relación real con sus padres.

9. DIFERENCIAS EN SU DESTINO

La diferencia en sus destinos es una, su raza. Harry era mestizo y Neville era de sangre pura, así que por esto es que Voldemort decide acabar con Potter a pesar que ambos nacieron a finales de julio y sus padres habían desafiado tres veces al Señor Oscuro.

Sin embargo, aunque Harry derrotó a Voldemort con el golpe final, Neville mató a Nagini, acabando con el Horrocrux final de Voldemort .

8. AMBOS PERTENECIERON A GRYFFINDOR

Aunque Neville puede no haber creído que pertenecía a Gryffindor, ciertamente demostró su valentía al final. Ambos chicos fueron clasificados en Gryffindor en su primer año. Su clasificación mostró no solo el tipo de personas que eran, sino también sus valores.

7. LA CONFIANZA FUE UN DIFERENCIADOR ENTRE ELLOS

Una de las mayores diferencias entre Harry y Neville es la confianza. Harry no tiene miedo de defenderse a sí mismo o a los demás, y lo hace en numerosas ocasiones.

Puede que Harry no siempre tenga confianza, pero es una parte más presente de su carácter. Neville, por otro lado, tiene miedo de casi todo, pero en “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”, Neville sale de su caparazón.

6. AMBOS PERTENECIERON AL EJERCITO DE DUMBLEDORE

Harry lideró el ejército de Dumbledore durante su quinto año para asegurarse de que él y sus compañeros aprendieran a defenderse de las amenazas externas. Harry había visto la resurrección de Voldemort y sabía que el Señor Oscuro había regresado incluso si el Ministerio se negaba a creerlo .

Cuando Harry estaba huyendo, Neville tomó el mando. Neville reinició el Ejército de Dumbledore, se enfrentó a los Carrows y trató de recrear el sentimiento de esperanza que Harry había inspirado cuando habló con los maestros .

5. TENÍAN DIFERENTES EXPERIENCIAS

Cuando se trataba de experimentar el duelo con magos oscuros, Harry tenía más experiencia que cualquier otro estudiante. Harry se enfrentó a Voldemort y otros magos oscuros en numerosas ocasiones antes de la Batalla de Hogwarts. Cada año de escuela pone en peligro la vida de Harry de una forma u otra.

No fue difícil para Harry tener una ventaja sobre sus compañeros de clase en situaciones peligrosas. Neville gana más en el camino, uniéndose a Harry en el Ministerio de Magia para salvar a Sirius.

4. AMBOS FUERON HEROES DE GUERRA

Después de que todo terminó, Harry y Neville salieron de la batalla vivos y como héroes de guerra. El título de Harry de El niño que vivió se le atribuiría para siempre después de matar a Voldemort por segunda vez.

Aunque Harry siempre sería recordado por dar la muerte final a Voldemort, Neville jugó un papel integral. Longbotton se enfrentó al Señor Oscuro cuando nadie más lo hizo. Fue considerado digno de recuperar la Espada de Gryffindor del Sombrero Seleccionador y la usó para matar a Nagini.

3. SUS INTERESES ERAN DIFERENTES

Harry se destacó en Quidditch y Defensa Contra las Artes Oscuras. Se unió al Equipo de Quidditch de Gryffindor durante su primer año y continuó jugando, convirtiéndose finalmente en Capitán. Más tarde, Harry eclipsó a otros en Defensa Contra las Artes Oscuras, volviéndose lo suficientemente bueno como para liderar a muchos otros en la comprensión de los hechizos de defensa.

Neville estaba más interesado en la Herbología. A diferencia de Harry, a Neville le gustaba trabajar con plantas y comprender mejor cómo se podían usar. En Harry Potter y el cáliz de fuego , Neville sugiere Gillyweed para que Harry lo use durante la Segunda Prueba. Neville no le da a Harry la sugerencia de la novela, pero las dos contrapartes de Neville están interesadas en las plantas.

2. AMBOS TUVIERON PARIENTES MUY MALOS

Vernon, Petunia y Dudley Dursley fueron horribles con Harry. Lo mantuvieron en un armario debajo de las escaleras durante los primeros once años de su vida y abusaron de Harry en lugar de tratarlo como parte de la familia. Mientras que Vernon y Petunia despreciaban la magia, Dudley era un matón que lastimaba a Harry en casa y en la escuela muggle.

Sin embargo, la experiencia de Neville tampoco fue la mejor. La abuela de Neville, Augusta, se propuso darle a Neville la vieja varita de su padre. Augusta comparó a Neville con Frank y Alice varias veces, lo que probablemente hizo que Neville no confiara en sí mismo. La familia de Neville creía que podía ser un squib. Su tío había puesto a Neville en peligro a propósito para ver si su magia lo salvaría.

1. FUERON CRIADOS DIFERENTES

Harry y Neville pueden haber tenido problemas similares con familiares, pero crecieron de formas drásticamente diferentes. Harry creció en el Mundo Muggle y fue criado como Muggle. Nunca supo que existía la magia y le habían dicho que sus padres murieron en un accidente automovilístico.

La aparición de Hagrid en la vida de Harry es la primera vez que descubre la verdad sobre quién y qué es. En el caso de Neville, creció sabiendo que era un mago. Neville se crio rodeado de magia y sabía la verdad sobre la situación de sus padres.

