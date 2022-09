Hazal Kaya, la actriz turca alcanzó la fama internacional a raíz de su papel protagónico en “El Secreto de Feriha”, se convertirá en madre por segunda vez. ¿Sabes cuál será el sexo del bebé y cuál es el curioso nombre que ha pensado en ponerle? Todos los detalles en esta nota.

La famosa artista, nacida en Estambul, es una de las intérpretes más reconocidas y queridas en el mundo. A la par de su éxito como arista, en lo personal ella también sigue crecimiento y lo ha gritado a los cuatro vientos.

La protagonista de “Adını Feriha Koydum”, en su idioma original, el pasado 18 de noviembre de 2019 dio a luz a su primer hijo Friket y hemos podido ver en sus redes sociales los hermosos momentos que pasan junto a su esposo Ali Atay, como las celebraciones de cumpleaños. Y ahora la familia crecerá: será madre por segunda vez, lo que ha alborotado a sus seguidores. No te pierdas los detalles.

¿CUÁL SERÁ EL SEXO Y NOMBRE DEL SEGUNDO BEBÉ DE HAZAL KAYA?

Hazal Kaya está en la dulce espera, por segunda vez. Así lo ha confirmado la misma actriz de “Nuestra historia” en su cuenta de Instagram, donde tiene 7.1 millones de seguidores.

La interprete ha subido fotografías en las que muestra su barriga, aún poco abultada, y ha revelado que está esperando una niña a la que llamará Leyla.

“¡Cómo no iba a anunciarlo! ¡Se está cargando el huevo sorpresa! ¡Viene Leyla!”, escribió en su publicación el 5 de septiembre, donde ya bordea los 650 mil me gusta y tiene cientos de comentarios felicitándola y deseando que la pequeña llegue con mucha salud.

Entre los comentarios con los buenos deseos figuran los de Elçin Afacanm, quien interpreta a Melo en “Love is in the air”; y de Öykü Karayel, de “El juego de mi destino”.

¿Leyla Feriha?

Luego de confirmar su embarazo, la actriz ha bromeado sobre el que podría ser el segundo nombre de su hija. “Leyla Feriha no es mal nombre. Chicos, no sean tontos, ¿qué me hizo esta chica? Sería bastante gracioso, pero...”, escribió la actriz en alusión a “El secreto de Feriha”, una telenovela que protagonizó entre 2011 y 2012.

Hazal Kaya tendrá su segundo hijo con Ali Atay (Foto: Hazal Kaya/Instagram)

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE AMOR DE HAZAL KAYA Y ALI ATAY?

Hazal Kaya y Ali Atay son uno de los matrimonios más sólidos del panorama televisivo turco, pese a los rumores de infidelidad. Su relación se confirmó se confirmó en 2013 y el también director acababa de divorciarse de la bailarina Ebru Cansız.

Tras seis años de relación, la pareja decidió dar un paso más: el 6 de febrero de 2019 se casó en una romántica ceremonia. “Después de superar algunos sucesos tristes y volvernos más fuertes juntos, dijimos que no había necesidad de esperar a una boda de verano”, escribió la actriz junto a algunas imágenes de su boda.

Dos meses después de darse el sí, la pareja de actores anunció en sus redes sociales que se convertirían en padres. A finales de 2019, dieron la bienvenida al pequeño Fikret Ali y ahora, en septiembre de 2022, la actriz anunció que espera a Leyla.