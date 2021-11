La actriz mexicana Michelle Vieth se hizo muy famosa al formar parte del elenco de la telenovela “Soñadoras”, una producción que se convirtió en la favorita del público. Ella estuvo casada con el actor Héctor Soberón con quien tuvo dos hijos pero debido a algunos problemas decidieron terminar su relación.

Uno de los grandes problemas entre Héctor Soberón y Michelle Vieth fue la difusión de un video íntimo lo que ocasionó serias consecuencias contra ella. La propia actriz, durante mucho tiempo, acusó a su primer esposo, Héctor Soberón, de ser el responsable de todo eso.

Muy aparte ese hecho, la actriz Michelle Vieth ha participado en exitosas telenovelas de Televisa que se volvieron las preferidas del público. Entre ellas destacan “Mujeres engañadas” (1999-2000), “Amigas y rivales” (2001), “Clase 406″ (2002-2003), “La madrastra” (2005), “Al diablo con los guapos” (2007), entre otras.

¿QUIÉN ES EL ACTOR HÉRCTOR SOBERÓN?

El actor Héctor Soberón nació el 11 de agosto de 1964 en la Ciudad de México (México) y se caracteriza por ser una estrella reconocida en el mundo de la actuación.

A los 21 años inició a practicar artes marciales, por otro lado, también estudiaría ingeniería electrónica obteniendo la licenciatura.

Pero fue en 1991 cuando inició su carrera como actor en Televisa y su primera aparición fue en la telenovela “Muchachitas”. Un año más tarde fue parte de “Mágica juventud” donde pudo trabajar con Kate del Castillo. Posteriormente, en 1997 fue protagonista de “Mi pequeña traviesa”, junto a Michelle Vieth.

Como parte de su trayectoria en el mundo de la actuación también participó en “Marea brava”, “El amor no es como lo pintan”, “Como en el cine”, entre otras.

Durante su estadía en Estados Unidos, en el 2013, fue parte de la obra teatral “Cuando haces Pop ya no hay Stop” de la escritora Debota Pérez en el Centro Cultural Español de Miami.

Tras su separación con Michelle Vieth en el 2002, cuatro años después se casó con Janet Durón con quien tiene tiene dos hijas.

¿POR QUÉ ACUSÓ MICHELLE VIETH A HÉCTOR SOBERÓN?

En una entrevista que la actriz Michelle Vieth brindó a Yordi Rosado en su canal de YouTube, recordó un episodio muy difícil de su vida en el 2004 cuando se filtró un video íntimo y responsabilizó del hecho a su ex esposo Héctor Soberon, aunque dice que no tiene como probarlo, según informó People en español.

“No tengo manera (de comprobar que fue Héctor Soberón), más que con el video original, pero yo en (la telenovela Mi pequeña) traviesa usaba unos calzones que iban por arriba de los jeans, entonces en la primera parte (de dicho audiovisual) justamente traigo esos calzones. La segunda parte era nuestra casa”, indicó.

“Fue algo que él me dijo ‘Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente’. A mí me dijo: ‘Lo borré’, pero lo guardó. Y no solo eso, sino que utilizó dos videos diferentes e hicieron uno solo; se hizo un solo video, que eso es lo triste”, agregó la actriz.

La actriz fue parte de la telenovela Soñadoras.

HÉCTOR SOBERÓN NEGÓ LAS ACUSACIONES

Pero ante esas acusaciones, el actor Héctor Soberón respondió a Michelle Vieth mediante una entrevista con Ventaneando.

El actor volvió a mostrar algunas de las pruebas que -a su juicio- podrían desmentir a la actriz argumentando que las fechas de las que Vieth habló no concuerdan con el año en que ellos empezaron su relación.

Soberón también precisó que cuando fueron pareja Michelle Vieth tenía 18 años.

“Esto comenzó hace 20 años, yo la defendí. ¿Por qué?, ¿por qué seguir con esto? Ya es una persona adulta (...) ¿Por qué seguir con esto? Tiene hijos, tiene hijas, aquí no solamente lastima a mi familia, lastima a mi familia, a mi mujer”, sostuvo el actor.

Recordó también que toda esa situación le generó todo un linchamiento social en su contra.

“Acepté dar la entrevista porque se metieron con mi esposa, le hablaron para insultarla en Instagram, y dices: ‘Ya estuvo suave, tengo que poner un alto’, pero un alto con hechos, lo estoy demostrando”, finalizó.