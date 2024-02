Durante años, “Las chicas del can” fue uno de los símbolos del merengue en Latinoamérica gracias a la fusión del pegajoso ritmo con bachata, lambada, entre otros géneros, además de contar con una gran cantidad de integrantes en sus filas, entre las cuales se encuentran las fallecidas Janni Viloria y Heidy Bello.

Sobre las celebs de Estados Unidos, se podría decir que no coincidieron de manera artística, pues mientras Bello fue parte de “Las Originales Chicas del Can”, la primera versión de la agrupación; Viloria fue parte de la renovación que experimentó la orquesta en 1992, llamándose “Las Monumentales Chicas del Can”.

Lamentablemente, menos de un mes después de la muerte de Viloria, el 7 de febrero se confirmó el lamentable fallecimiento de Heidy Bello, otra integrante de la histórica banda.

¿QUIÉN FUE HEIDY BELLO?

Heidy Bello fue una de las principales cantantes de “Las originales Chicas del Can”, la primera versión de la banda, la cual llegó a su fin en 1992 tras varias discusiones y salidas en la agrupación.

La cantante era de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más poblada de su natal República Dominicana, y desde muy pequeña tuvo contacto con la música, pues su padre fue el destacado baladista Justo Bello.

No tardaría en descubrir su vocación y se uniría a “Las chicas del can”, agrupación femenina que fue fundada por Belkys Concepción en 1976 y que vivió bajo la representación del legendario Wilfrido Vargas, sus años dorados.

El talento de la cantante le permitió convertirse en vocalista de la banda al lado de Miriam Cruz e interpretar temas como “Te daría”, “Cosquillitas” o “Sin él”, además de ser parte de los coros de otros éxitos.

Pese a esto, y al igual que otras integrantes, Bello tuvo discrepancias con sus compañeras y abandonó la banda para unirse a la agrupación Gozamba, fundada por otro histórico del merengue: Kinito Méndez.