¿Qué pasó en “Hermanos”? Ha sido una semana muy intensa para los hermanos Eren. Sufrieron una intoxicación, se enfrentaron al bullying de su prima, pero luego de tantos problemas, el amor ronda sus corazones. Conoce todo lo que ha pasado este 1 y 2 de agosto en la telenovela turca que emite Antena 3.

El drama narra la historia de los hermanos Eren (Kadir, Ömer, Asiye y Emel), quienes, después de la muerte de sus padres, deberán seguir adelante con sus vidas y enfrentarse a sus problemas. “Kardeslerim” se estrenó en la cadena turca ATV el 20 de febrero de 2021 y desde entonces se convirtió en un éxito de audiencia. En poco tiempo esta historia ha sido vendida a más de 40 países de diferentes continentes.

Así “Hermanos” llegó a España el domingo 26 de junio 2022 y, de forma rápida, se ha convertido en una de las telenovelas turcas favoritas del público.

¿QUÉ PASÓ ESTA SEMANA DEL 1 AL 2 DE AGOSTO EN “HERMANOS”?

A continuación, los cinco momentos más importantes que ocurrieron este lunes 1 y martes 2 de agosto en la telenovela turca que emite Antena 3.

5. Los hermanos Eren se despiertan de la intoxicación

Asiye está muy asustada desde que, al llegar a casa tras ganar el concurso anual de música con Doruk, se encontró con que todos sus hermanos estaban inconscientes. Se habían intoxicado con la estufa. Ante esta situación, la joven llamó a la ambulancia y luego recibieron la atención médica necesaria. Aunque Emel y Ömer corrían un grave peligro, se salvaron. Sin duda una gran alegría para los Eren.

4. Orhan sufre brutal ataque

Kadir defiende a su prima Aybike del bullying que está sufriendo en la escuela por parte de Berk y otros compañeros. Los agresores golpean a Kadir y a su tío Orhan, quien se lleva la peor parte al caer sobre un poste de hormigón. Al llegar a casa, se desmaya y sangra por la boca. Tenía una hemorragia interna, pero los médicos logran salvarlo. Sengül decidió no denunciar a Berek a cambio de una buena suma de dinero.

3. La muerte de Kenan

Los médicos le informan a Suzan la muerte de su marido, quien falleció tras caer a un abismo, cuando peleaba con Akif tras enterarse -por una llamada de Nebahat- que su amigo se acostaba con su mujer. Akif, por su parte rompe con Suzan, lo que parece enfadar mucho a la reciente viuda, quien además perdió el bebé que esperaba de su amante.

2. Ayşe, ¿la nueva ilusión de Ömer?

Ömer y Oğulcan estaban jugando al baloncesto en el patio del colegio mientras conversaban. Ömer se ha rendido en su relación con Melisa, pero aparecerá una nueva ilusión. Mientras hablaba, el joven de los Eren ha tirado una pelota a la canasta, pero esta le cayó en la cabeza a una alumna nueva: Ayşe. La joven se ha ido al baño y Ömer ha ido detrás de ella. El joven se ha ofrecido voluntario para ponerle un poco de hielo y han juntado sus manos. La química salta a la vista.

1. Melisa le pide sinceridad a Kadir

Kadir rechazó a Melisa y eso rompió el corazón de la joven. Ella se ha enterado que Kadir no ha sido honesto en sus sentimientos por proteger a su hermano y le pide explicaciones. “¿Me puedes decir la verdad?”, le ha dicho Melisa. Kadir no entiende muy bien a qué viene esa pregunta. La joven quiere pedirle un último favor al mayor de los Eren: que le sea sincero y le diga si la rechazó por no herir a Ömer. También quiere saber si esa es la razón por la que comenzó a salir con Süsen. Kadir se ha quedado muy sorprendido ¿Le dirá la verdad? El amor ronda los corazones de los hermanos Eren. Doruk se siente cada vez más cerca de Asiye. ¿Qué pasará la siguiente semana?

Melisa no se rinde con Kadir en "Hermanos" (Foto: NGM)

¿CÓMO VER “HERMANOS”?

La telenovela “Hermanos” la puedes ver los lunes y martes, a través de la señal de Antena 3, a las 10:45 p.m. (hora local). Además, puedes disfrutar de los episodios de “Kardeşlerim” a través de streaming.

Solo requieres de una suscripción a la plataforma ATRESplayer Premium. Con tu acceso al servicio, tendrás la posibilidad de ver adelantos de la serie, capítulos anteriores y material adicional de la producción otomana.

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

La nueva telenovela turca “Hermanos” llegará a las pantallas de Antena 3 y promete convertirse en una de las producciones más sintonizadas.

“Hermanos” relata la historia de Kadir, Ömer, Asiye y Emel, cuatro hermanos que integran una familia humilde y que lucharán por continuar con sus vida a pesar de las dificultades que se les presenten.

Pero todo cambiará cuando conozcan a Akif Atakul, un empresario millonario y avaro que tratará de esconderse para no pagar una deuda y también para no ser descubierto que cometió un crimen hace varios años.