La novela que protagonizan los hermanos Eren tuvo emociones y tristezas a por montón en sus recientes capítulos. Por ello, te mostraremos lo más importante que ocurrió en la semana del lunes 24 al martes 25 de abril en “Hermanos”, la telenovela turca que cautiva capítulo a capítulo a través de la señal de Antena 3.

En los episodios más recientes se vio cómo el oscuro secreto de Akif continúa perjudicando a su entorno. Resul fue asesinado por él y su exesposa Nebahat, quienes intentaron que este no le cuente a la policía su crimen.

Por su parte, Kaan, hijo de Akif, terminó cayendo del segundo piso de su colegio cuando Süsen intentó revelar el secreto del asesinato de su padre.

Sengül comete un error producto de los celos (Foto: NG Medya)

5 COSAS QUE PASARON EN “HERMANOS” DEL LUNES 24 AL MARTES 25 DE ABRIL

1. Kaan no sobrevive a la caída y muere. Süsen sí se recupera

Tras la trágica caída de ambos estudiantes, los dos son llevado de emergencia al hospital. Süsen se recupera satisfactoriamente, pero el hijo de Akif ha llevado la peor parte. Su situación es más que delicada.

Antes de que termine falleciendo, su padre le muestra a Kaan el documento en donde finalmente le da su apellido.

Kaan no logra sobrevivr a la caída (Foto: NG Medya)

2. Sengül falla en su venganza hacia Gönul y acaba en prisión

Sengül sigue presa de los celos hacia Gönul debido a que esta última le ha brindado comida y hogar a Orhan. La tía Eren, en busca de desquitarse, ingresa al restaurante para echarle una sustancia a la comida que genere su contaminación y ahuyentar a la clientela.

Sengül va a usar un laxante pero se equivoca de frasco y llevó un insecticida que echó en uno de los postres. Al final todos los comensales del local, incluidos sus sobrinos Eren, terminando intoxicados. Frente a Sengül es encarcelada por intento de homicidio.

Sengül es llevada a la policía (Foto: NG Medya)

3. Emel recibe un regalo preparado por Doruk

La relación de Doruk y Asiye va por buen camino. La pareja decide ir a dar un paseo y se llevan a Emel, la menor de los Eren. Cuando pasaban por una tienda los empleados del local felicitan a la pequeña por haber sido la ganadora de un vale para comprar algo en el establecimiento.

Emel no lo puede creer y elige las zapatillas que tanto ha soñado. Asiye se da cuenta que todo fue tramado por Doruk, aunque en esta ocasión acepta el obsequio porque hizo muy feliz a su hermanita. “No me voy enfadar contigo, es un lindo detalle, lo has organizado muy bien”, le dice Asiye a su novio.

Emel tuvo una fantástica salida (Foto: NG Medya)

4. Ömer le prepara una romántica sorpresa a Süsen

Süsen fue dada de alta tras el accidente y regresa a la escuela Ataman. Así, ahora anda enfocada en su romance con Ömer, a quien se le declara pero inicialmente este sacó a relucir su lado poco romántico, por lo que dejó un poco desconcertada a la joven.

Horas más tarde, el joven Eren pensó bien las cosas y se dio cuenta que no estaba correspondiendo el cariño de ella. Es así que va en busca de Süsen, en horas de la noche, y le pide disculpas por haber sido frío con ella. Como parte de su sorpresa, Ömer enciende varias velas que forman la palabra “Te quiero”.

Süsen y Ömer pasan una velada inolvidable (Foto: NG Medya)

5. En plena boda, Süzan decide no casarse con Akif

El día esperado por Akif llegó. El empresario preparó todo para su boda con Süzan pero no contaba con una desagrable sorpresa.

Antes de que empiece la ceremonia, Akif quiere brindar una palabras a los presentes y su amada, y para ello quiere mostrar unas fotos de su amor a Süzan. No obstante, Nebahat, en complicidad con una persona, colocó imágenes de ella junto a Akif.

Süzan no puede creer lo que ve y le pide explicaciones a Akif. El empresario no sabe qué decir y trata de controlar la situación, pero la novia enfadada abandona la ceremonia sin darle el “sí, acepto”.

Akif no deja de recibir malas noticias (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.